宝鸡欲五年打造"百万辆丝路汽车名城" 促产业做大做强

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） “新时代 新格局 新策略——转型驱动，助力中国汽车产业高质量发展”，9月19日，2018中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛在宝鸡眉县举行，500余位汽车行业专家代表齐聚宝鸡，共谋汽车产业发展，助力宝鸡建设“丝路汽车名城”。陕西省副省长、宝鸡市委书记徐启方出席主题大会并致辞。

徐启方介绍说，陕西是中华文明的重要发祥地和“丝绸之路”的起点。面对国内汽车竞争格局重塑、东部企业向西部梯度转移、新增产能优先向西部布局的新形势，陕西省委、省政府抓住机遇，充分发挥工业体系完备、成本相对较低、交通区位便利、科教资源富集等优势，加快把汽车产业打造成陕西新的支柱产业。

近年来，宝鸡把汽车及零部件产业作为龙头产业，通过不断创新发展，涌现出陕汽、陕齿、法士特、凌云电器、北方动力等一批国内外知名的汽车及零部件生产企业，培育创建“吉利+零部件工业园”模式，初步形成以中轻型载货汽车、新能源汽车、专用车和关键总成零部件为代表的汽车产业集群。今后五年，宝鸡将以打造“百万辆丝路汽车名城”为目标，加快建设整车制造、零部件制造、整车及零部件监测、汽车生产性服务和汽车文化产业五大基地，力促陕西汽车产业做大做强。

会上，中国汽车工业协会副秘书长师建华做了2018中国汽车零部件行业年会主题报告、发布了《2018中国汽车零部件蓝皮书》，中国汽车零部件供应商推介平台正式上线发布，中国汽车零部件行业纪念改革开放40周年系列活动正式启动。

编辑： 韩睿