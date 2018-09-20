陕西近视患者呈高发、低龄化趋势 预防近视需重视

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 贺亚洲）世界卫生组织的一项研究报告显示，目前，我国近视患者达6亿，儿童青少年近视率居世界第一，高中生和大学生的近视率均已超过七成并逐年上升，小学生的近视率也接近40%。数据如此严峻，那么陕西省儿童青少年近视情况如何？这背后有什么原因呢？对此，记者进行了调查。

西安市第一医院视光学部主任张学辉：“视力不好多长时间了？”

学生家长：“从她七岁的时候。”

张学辉：“七岁，最近度数有没有啥变化？视力有没有啥变化？”

学生家长：“她从去年的时候是200度，今年就增了100多度，现在是320度。”

今年可欣读小学四年级，因为视力不好，妈妈每年都要几次带她来医院做检查。采访中记者了解到，暑假期间，西安市第一医院接待近视患者三万五千多人，其中青少年近视患者达到了百分之七十。陕西省眼科研究所的一项调查显示，陕西省儿童青少年近视近年来呈高发、低龄化趋势，形势不容乐观。

陕西省眼科研究所青少年近视防治中心副主任潘士印：“这是我们做的西安地区六所小学的一个普查结果，可以看到数据上从一年级到六年级，近视率从30%直到40%、60%，最后到达79.5%，近80%的近视率。这是西安重点中学的一个普查结果，这所中学我们已经做了将近八年，从2010年到2017年一直跟踪，最高的是95.9%。”

数据显示，目前我国近视患者达6亿，这就意味着几乎每两个人中就有一人受到近视问题困扰。如果儿童青少年近视问题得不到及时有效控制，学生在校的一些体育活动就不能很好参与，影响孩子身心健康，而未来在升学专业及就业时也会受到一定的限制。那么，儿童青少年近视的主要原因是什么呢？

潘士印：“近视分为病理性近视和单纯近视，病理性近视主要是我们所说的遗传性因素所导致的先天性的近视；单纯性近视，主要是由于后天因素引起的，比如说学业负担比较重，户外活动少，还有近几年比较热的玩手机玩电脑，这些视频终端导致的近视。”

潘士印说，当前，我国儿童青少年近视呈现出低龄化的特点，近视患病率仍在上升，2015年北京大学中国健康发展研究中心李玲团队发布的《国民视觉健康报告》显示，我国高中生和大学生近视患病率均超过70%，视力不良检出率呈上升趋势。近年来，在儿童青少年群体中多发的近视正呈低龄化和上升趋势，采访中，记者对西安市的一些学校进行了调查。

五年级学生：“我上五年级。”

记者：“你们班戴眼镜的同学多不多？”

五年级学生：“还行，有12个戴眼镜。”

记者：“你们班戴眼镜的小朋友多不多？”

四年级学生：“挺多的。”

记者；“有多少个？”

四年级学生：“差不多也有十几个。”

高中学生：“还行，挺多的。”

记者：“大概有多少？”

高中学生：“大概一半多。”

记者了解到，小学班级学生一般都在50人左右，低年级班级近视率大概在24%左右，而且，随着年级的升高，学生近视率也呈上升趋势。

学生家长：“我儿子每天完成了他学校的作业以后，就是在家里玩手机，平板电脑，要么就看电视，我跟他爸怎么拉他都不出门。”

学生家长：“老师在手机上也布置作业，作业必须在手机上完成，孩子有时候借着这个玩手机。”

面对学生近视率的升高，西安市的一些学校采取了每天两次的眼保健操、老师加强日常的口头督促等一些措施，来尽量提醒孩子们养成正确用眼习惯。

陕西省西安小学后勤保障处主任陈立峰：“我们作业这一块，一二年级就没有书面作业，三四年级只有半个小时，到了五六年级，四十分钟。在作业这一块，减轻学生过度地用眼。咱们在教学环境这方面也做了一些大的改善，比如说我们现在使用的桌子，就是可调节的三档次的桌子，这个桌子完全是符合国家标准的。另外，我们的教室都是重新粉刷的，灯管我们基本上是一学期一换，另外这个光照都是设计部门按规定来要求的。”

学生：“做眼保健操的时候必须闭眼睛，要规范，不能长时间玩电脑。”

学生：“看电视要离四米以外，写作业眼睛不能太低，一定要保持良好的姿势。”

学生：“眼离书本一尺远，胸离桌子一拳远，手离笔尖一寸远。”

记者：“那你能不能做到？”

学生：“平常我时刻提醒自己，我能做到。”

在西安市第一医院，记者注意到，很多家长发现自己孩子视力出现异样的时候才来医院就诊，其实，孩子的眼睛近视早已形成。

西安市第一医院视光学部主任张学辉：“很多孩子可能早都有近视苗头的时候，没有表现出来，忽略了以后，等真正有明显症状的时候，往往近视度数已经都偏高了。”

张主任说，近视绝非“多戴一副眼镜”那么简单。近视的发生与危害都不可逆，并且随着病程的延长，近视程度会日益向高度近视演变，甚至会产生各类眼底病变，造成严重的永久性视功能损害。目前，国际上对此还没有有效的治疗方法，但适当的户外活动能够降低近视发生率。

陕西省眼科研究所青少年近视防治中心副主任潘士印：“其实对于家长和孩子来说，能够防控近视最有效的措施，就是增加户外活动时间。据文献报道，每天增加76分钟的户外活动时间，可以显著降低近视的发病率。”

眼科专家建议，严格限制玩手机及电脑等的时间，多吃水果、绿叶蔬菜和含有脂肪酸的鱼类，在需要的时候考虑服用维生素，这些都是预防近视的有效方法。杭州小学生推迟半小时上学，一二年级学生早上到校时间不得早于8点，上午上课时间不得早于8点半。日本电视里播放的儿童节目，在开始的时候都会告诫孩子们要保持房间的亮度，不能近距离观看。而为了降低儿童青少年的近视发生率，今年8月30日，教育部、国家卫生健康委员会等8部门还联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，其中，儿童青少年近视防治工作将被纳入到基本公共卫生服务项目中，强调基层单位在近视防控中的作用，以降低儿童青少年近视的发生率。

西安交通大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系主任马乐：“预防近视是一个多学科、多部门的一个系统工程，需要个人、家庭、学校、社会共同努力才可能有效控制，同时也要借鉴许多地方，国家好的防治近视的措施，比如说上海，将学生上学的时间推后，这样保证了学生足量足质的睡眠，还有的地方，通过政府购买的方式，更大地发挥了社会团体在预防近视中所起的作用，只有多学科多部门共同合作，才可能将近视的发生率真正控制下来。”

儿童青少年近视率长期居高不下甚至不断攀升的现象，与近年来手机、平板电脑等电子产品的过度使用以及“重智轻体”的教育理念有着一定的关系。近视患者越来越趋向低龄化、重度化，正在引起无数家庭、学校乃至整个社会的关注和反思，预防近视，降低近视发生率，全社会都要行动起来，才有可能共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个明亮的未来。

编辑： 辛超