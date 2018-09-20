柞水县：精神扶志六大行动 培育“六型农民”

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 张鑫）俗话说：“榜样的力量是无穷的”。从今年3月份开始，柞水县积极探索扶志六大行动“培育六型农民”主题行动，不断激发贫困群众脱贫攻坚的内生动力。

三年前，柞水县下梁镇老庵寺村村民赵乐国突发心脏病住院,后来老伴儿又从山坡上滚下来摔伤，两人的医疗费一共花了四万多元，家里日子一下陷入贫困。老赵虽然有三个儿子，却都指望不上。

柞水县下梁镇老庵寺村党支部书记朱洁：“两个孩子一个是失聪聋哑人，另一个孩子是智力有点问题，还有一个孩子在长安区当上门女婿，常年没在家。”

2016年，赵乐国被村上定为贫困户，帮扶干部根据赵乐国的具体情况，为他家制定了通过养羊和养牛发展养殖的方式来脱贫。

柞水县下梁镇老庵寺村党支部书记朱洁：“政府贴息三年，通过农户贷的政策，他通过农户贷就贷了十万块钱。”

柞水县下梁镇老庵寺村村民赵乐国：“贷的十万块钱扶贫贷款，买牛买羊每样就是五万块钱。”

赵乐国当年买了五十只羊羔和五头牛开始搞养殖，去年，他家卖出了30只羊，然后又通过产业奖补政策，获得了17000元的补助，这样一来，光靠养殖一项，赵乐国就收入了45000元。2017年底，赵乐国主动填写了《贫困户自愿退出申请书》。

赵乐国：“当贫困户也不好意思，当贫困户也不是什么光彩的事。人都能奔的起日子，你就奔不起？所以说退出了还是好。”

朱洁：“他给我们提出申请以后，我们村两委经过核实他贫困户退出的五项指标，去年他光荣的就退出了。”

针对个别贫困户中存在的逃避赡养父母责任、分户争当贫困户、把困难扔给政府等不良风气，柞水县实施扶志六大行动培育“六型农民”活动，赵乐国就是活动中选出的“崇德厚朴型”农民脱贫之星。

柞水县文明办主任王成斌：“目的就是用榜样的力量，引导群众崇德向善，增强贫困群众的内生动力。先后评选脱贫攻坚领域的先进典型是1200人。良好的家风、淳朴的民风、文明的乡风正在柞水县蔚然成风。”

据介绍，柞水县扶志六大行动培育“六型农民”的主要内容包括以下几个方面：第一，开展“教育引导”行动，培育“自强励志型”农民。第二，开展“规范约束”行动，培育“诚实守信型”农民。第三，开展“移风易俗”行动，培育“文明有礼型”农民。第四，开展“文明创评”行动，培育“崇德厚朴型”农民。第五，开展“公益救助”行动，培育“互助友爱型”农民。第六，开展“司法保障”行动，培育“遵纪守法型”农民。

柞水县委组织部副部长韩甲文：“坚持党员干部打头阵，专家乡贤做讲师，支部办、全民讲、全民听，既富口袋，又富脑袋。”

以前，柞水县乾佑街道办什家湾村村民卢功炳的日子过得简单快乐，但是2013年，上门催债的人打破了他家的宁静。原来，已经出嫁的大女儿做生意失败，离婚之后，又背负了60万元的债务，女儿无力偿还债务，讨债的人就找到了卢功炳。

柞水县乾佑街道办什家湾村卢功炳：“我是她的父亲，人家父债子还嘛，我是给女儿还债。”

卢功炳决定先把欠银行的债务还清，他拿出了家里多年积攒的10万元，又向亲戚借了10万元。

卢功炳：“在这个时候我们当地的政府想帮助我，开起了农家乐，一年的收入就是七八万块钱，我又凑齐6万块钱的资金把国家的贷款还清了。”

还清了银行的债务之后，卢功炳就用农家乐的收入陆陆续续地还私人的债务。

卢功炳：“私人的贷款已经还了25万，现在还差5万。我计划在两年以内把所有的债务还清。”

现在，卢功炳诚实守信，克服困难替女儿还账的做法已经在当地传为佳话。

柞水县乾佑街道办什家湾村包村干部汪静：“他是我们这里的十星级文明户，同时也是我们县上评的脱贫攻坚之星，2017年是登了咱们的陕西好人榜，2018年又登了中国好人榜。”

通过自己辛勤的付出，卢功炳成为柞水培育“诚实守信型”农民的“诚信之星”。

柞水县电子政务中心主任陈敦山：“我们设立了信用专项基金，每个镇办设立了5000元，每个社区设立1000元，同时我们开展信用社区、信用村、信用居民评选活动，从今年上半年看，我们一共评选出了400多名诚信居民。”

这个正在村上“新农民讲习所”发言的贫困户叫肖青成。他是柞水县实施扶志行动中培育出的“自强励志型”农民，乡亲们都亲切地叫他“励志哥”。

柞水县杏坪镇尚台村三组村民肖青成：“虽然一只手，我们要靠自己生存，身残志不残，要凭劳动赚点钱养家。”

肖青成今年45岁，年轻的时候他外出打工失去了一只手。而他的父亲和大女儿腿有残疾，妻子是个聋哑人，家里还有三个未成年的孩子。但肖青成并没有因为残疾、病痛和贫困而退缩，去年，在政府的帮扶下，肖青成养了46头猪和50只鸡。

肖青成：“46头猪卖了3万块，政府卖猪的时候一头肥猪补200元，46头补9000多块钱，养鸡一只鸡补10块。”

去年，肖青成靠养猪养鸡收入4万多块钱，他的故事也感动了周围的村民。

柞水县杏坪镇尚台村二村组村民赖光华：“最打动的是他一个残疾人都能在政府的帮助下脱贫，我也深深地感动，我也是个贫困户，我也觉得向他学习，早日脱贫。”

作为深度贫困县，柞水县全县有脱贫任务的村（社区）79个，目前，全县建档立卡贫困户10990户33142人，其中已脱贫户3034户11366人。

柞水县委副书记谢建民：“既树正面典型，引导贫困户自强致富；又抓反面惩戒，教育个别贫困户要勤劳致富。这样，正面有榜样，反面有典型。我们称之为“镜像扶贫法”，达到了外因催化、内因裂变的目的。”

柞水县树立脱贫典型，坚持正面引导，坚持阵地建设与策划活动“同步推”，坚持全面部署与重点推进“一起上”，坚持多方力量与本地乡贤“齐发力”，这种做法，在推进当地脱贫攻坚工作中起到了积极作用。

编辑： 辛超