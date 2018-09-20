陕西省政协组织媒体进政协 赴韩城等地听取委员声音

时间：2018-09-20 10:39:02 来源：西部网--陕西新闻网
陕西省政协组织中省媒体进政协 赴韩城等地听取委员声音。
西部网讯 （记者 张琪）9月17日至19日，陕西省政协办公厅组织中省媒体有关负责人及记者一行10余人，开展了“媒体走进人民政协”系列宣传报道活动。采访团一行，先后到达韩城、大荔、渭南各地进行参观采访，听取当地政协委员们的声音。
采访团在韩城，听取了韩城市政协学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的情况汇报，和市政协服务本地经济社会转型发展的具体作为以及履职尽责过程中的创新亮点等介绍。韩城市政协副主席陈玉振向采访团分享了近年来韩城市政协在调动政协委员积极性方面的做法经验，近年来，韩城市政协委员们提出的关于建立新型工业园区、落实教师绩效待遇、足月发放交通补贴等26条建议被市委政府采纳。
随后，采访团还前往了大荔县万亩有机冬枣现代科技产业园、丰图义仓、渭南市博物馆等地考察，陕西日报、陕西广播电视台、西部网等多家媒体记者与基层委员积极交流。
人民政协报陕西记者站站长路强说，自己是连续三届参加这个活动了，政协的宣传活动开展的很好，每次通过这个活动可以发现很多基层好经验，这次又看到了各地发挥政协委员职能为当地发展建言献策的好做法。“这次活动很有收获，回去以后我们要好好整理组织素材。”
据了解，“媒体走进人民政协”新闻宣传报道活动旨在宣传各市政协、县（区）政协围绕大局、服务本地经济社会发展中形成的好经验、好做法，突出报道市县（区）政协机关工作中的创新亮点，活动自2016年开展以来，已先后赴铜川、汉中进行了集中采访。
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