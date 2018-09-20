秦知道丨禁止房屋销售与学区、学校相关联！新政出台会有哪些影响？

9月19日下午，西安市房管局、西安市教育局、西安市工商行政管理局联合发布《关于禁止将房屋销售与学区、学校相关联的通知》，通知中提出，为进一步规范销售秩序，维护购房人合法权益，各房地产开发企业在广告宣传中，不能含有为购房人办理入学就学等事项的承诺，购房人所购商品房相对应的学区或学校，应以教育主管部门制定的当年入学政策为准，房地产开发企业一律无权承诺，房地产开发企业不得在《商品房买卖合同》或其他补充协议中约定所售商品房对应学区或学校等事项。

此规定一出，众多网友拍手称赞，"房管局终于给学区房这个沉疴开出一剂药品" "这个政策出台后究竟有多大影响？"西部网、陕西头条《秦知道》今天就来和大家盘点一下近年来由"学区房""学位房"引发的矛盾，和大家一块理理新政出台后对大家的影响。

开发商炒作学区房学位房 业主频频维权

一直以来，由于教育资源不均衡等原因，一些开发商炒作的"学区房""学位房"概念，成了家长眼中的"香饽饽"，不少家长宁愿掏出高于市场价格的钱，也要让孩子"赢在起跑线上"。可另一方面，又有不少购买了"学区房""学位房"的家长，发现自己的孩子并不能就读满意的学校，由此引发的纠纷、维权时有报道。

2014年，陕西广播电视台《今日点击》就曾以《谨防"学位房"的陷阱》为题，报道了西安多个楼盘的"学位房"，或是不解决二孩入学，或是入学仍有门槛等问题，引发业主纠纷的情况。

2016年，三秦都市报以《承诺不兑现业主维权难 西安"学区房"频起争端》为题，报道了部分开发商虚假宣传"学区房"概念，家长花高价购房后，发现需要重新办理手续的问题。

2017年，华商报以《学区房落空婴儿维权 曲江教育局:符合条件都有学上》为题，报道了西安曲江紫汀苑业主因"学区房"被取消，用婴儿维权，之后，曲江新区教育局承诺将统筹安排的情况。

"学区房""学位房"一字之差 什么意思？

"学区房"、"学位房"的概念让不少购房者犯起了迷糊。孩子上学到底该买"学区房"还是"学位房"？这两种房子虽然仅一字之差，结果却可能截然不同。

学位房：所谓"学位房"，往往是因业主在买房后能获得相关学校"学位"而得名。一般来说，项目有"学位"名额是因为其引进了学校，或与某些"名校"有联建、合作方面的关系。这种情况下，业主子女入读指定的学校无须跟别的孩子一起参加入学考试、电脑派位等程序。但要留意，有的"学位房"由于名额有限，并不能保证100%的直读率；还有一些楼盘，其实只是在"名校"招生范围内，却将自己包装成"学位房"。

学区房: "学区房"是政府根据生源情况来划分的，按最新政策规定，如若业主户口已迁入"学区房"，那么其子女可以按规定入读户口所在地分配的学校，即"免试就近注册登记入学"。但"学区"存在变数，有可能某片区去年还坐拥某几所学校，今年便换了另一拨，原来的"学位"也就失效了。此外，身处"学区"，要就读指定的学校还是得参加入学考试，并通过电脑进行派位。

新政出台后会有什么影响？

新政出台后，网友最关心的问题，还是"之前买的开发商承诺了的学区房、学位房还算数吗？"更有家长指出，今年民办小升初政策，不少区县教育局和学校规定业主子女可以直升上初中，不知新政策对于今后这部分学位房业主子女是否会有影响？

记者注意到，新政策由西安市住房与保障管理局办公室9月7日签发，但没有提到从什么时候开始施行。是否以文件发布之日为节点，没有进一步明确。

同时，文件中规定：

各房地产开发企业在广告宣传中，不能含有为购房人办理入学、就学等事项的承诺；

购房人所购商品房相对应的学区或学校，应以教育主管部门制定的当年入学政策为准，房地产开发企业一律无权承诺；

房地产开发企业不得在《商品房买卖合同》或其他补充协议中约定所售商品房对应学区或学校等事项。

也就是说，首先，开发商以后不能再用"学区房""学位房"概念来进行宣传和炒作；其次，楼盘对应的学区、学校由教育主管部门制定政策为准，而且每年都有可能做调整，开发商没有权利承诺；第三点则是针对部分开发商推出的"入学合同""就读协议"等进行了禁止。

但是，对于已经销售完成的学区房、学位房，文件中没有进行解释。

而陕西交通广播916采访的自媒体“沈视楼市”创始人、美城股份首席市场分析师沈玮则表示，学区年年都会划分，如果学位、学区全部整合，重新匹配，那影响还是比较大。不过政策没有细化，目前情况并不明确。此外，明着想是房地产市场更规范了，让房价和学校脱离关系，但其实很难，北京、深圳依然是有教育资源的房子吃香，但禁止夸大宣传是好的。可能带来的乱象是没有学区学位承诺，反而人人可以做文章。

2018年小升初面谈当天

公办小学初中严格按学区划分，民办初中"摇号+面谈"

目前，西安市教育局会在每年的5月份公布当年秋季入学的公办小学、初中学区划分，每年基本也会有微调。从2018年起，西安又确定了民办初中入学"摇号+面谈"的办法，但公办小学、初中的入学需严格按照学区划分，就近入学。

而学区划分的标准和办法，可以从陕西省教育厅发布的《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》中找到：

"学区划分要主动邀请群众代表参加、广泛征求公众意见，学区划分后，要按照'户籍登记为主、住房登记为辅、就业经营补充'的原则，明确入学登记和新生录取程序，首先安排本辖区内户籍与实际居住地一致的适龄儿童、少年就近入学，再根据登记入学人数和学校资源分布情况，在本辖区统筹安排其他情况的适龄儿童、少年入学。"（作者 张琪）

据陕西广播电视台、华商报、西部网综合

编辑： 钟莹