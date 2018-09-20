中秋月饼"寄"相思 西安海关：跨境注意各国邮寄限制

西部网讯（记者 马晴茹） “小饼如嚼月，中有酥和饴，默品其滋味，相思泪沾巾。”中秋佳节即将来临，要想与远在天涯的亲人共享美味月饼，可要了解一些邮寄或携带月饼进出境的知识。

据了解，许多国家对月饼进出境有明确的限制，按照《中华人民共和国禁止携带邮寄进境的动植物及其产品名录》，含有肉类、蛋类、奶类的月饼存在传播口蹄疫、禽流感和其他检疫性疫病的风险，禁止进境。

那其他国家又有怎样的规定呢？加拿大严禁邮寄带有肉类馅料月饼，其他成分的月饼需附详情单、商业发票、报关单等。澳大利亚严禁邮寄带有肉蛋类馅料月饼，其他成分月饼需提供商业发票，收寄件人资料须为私人地址，要注明“礼物”。

新西兰严禁邮寄带有肉蛋类、蜂蜜馅料的月饼，收寄件人资料需为私人地址，注明“礼物”；5千克以上需植物或动物检疫证明及原产地证。美国需要预先向美国食品药品管理局申请准入，对于没有准入的快件，罚金最高为1万美元。

委内瑞拉需要原产地证和卫生证，否则将予没收。日本要求5千克以上月饼提供动植物检疫证书及原产地证书。中国台湾、新加坡、泰国、印度、斯里兰卡、西班牙、丹麦、荷兰等国家或地区对邮寄月饼的重量和价值有所限制。

中国香港、英国、波兰、哥伦比亚需要提供相关许可证或卫生检疫证。欧盟对含有干果类的月饼中黄曲霉毒素B1的限量有要求。

除此之外，德国、法国、丹麦、西班牙、比利时、匈牙利、瑞典、瑞士、俄罗斯、韩国等国则禁止邮寄月饼进境。

西安海关提醒广大市民，邮寄月饼进出境时要了解对方国家的法律法规，并按相关要求办理许可或证明手续，否则就得做好被征税、退运、销毁，甚至被罚款处理的心理准备。

对于携带月饼进出境的市民，除了关注相关国家进境的特别要求，进境后要主动如实申报外，还得注意民航的相关规定，避免在月饼盒中附带金属刀叉、保鲜材料等民航规定的违禁品。

编辑： 韩睿