中秋月饼"寄"相思 西安海关：跨境注意各国邮寄限制

西部网讯（记者 马晴茹） “小饼如嚼月，中有酥和饴，默品其滋味，相思泪沾巾。”中秋佳节即将来临，要想与远在天涯的亲人共享美味月饼，可要了解一些邮寄或携带月饼进出境的知识。
据了解，许多国家对月饼进出境有明确的限制，按照《中华人民共和国禁止携带邮寄进境的动植物及其产品名录》，含有肉类、蛋类、奶类的月饼存在传播口蹄疫、禽流感和其他检疫性疫病的风险，禁止进境。
那其他国家又有怎样的规定呢？加拿大严禁邮寄带有肉类馅料月饼，其他成分的月饼需附详情单、商业发票、报关单等。澳大利亚严禁邮寄带有肉蛋类馅料月饼，其他成分月饼需提供商业发票，收寄件人资料须为私人地址，要注明“礼物”。
新西兰严禁邮寄带有肉蛋类、蜂蜜馅料的月饼，收寄件人资料需为私人地址，注明“礼物”；5千克以上需植物或动物检疫证明及原产地证。美国需要预先向美国食品药品管理局申请准入，对于没有准入的快件，罚金最高为1万美元。
委内瑞拉需要原产地证和卫生证，否则将予没收。日本要求5千克以上月饼提供动植物检疫证书及原产地证书。中国台湾、新加坡、泰国、印度、斯里兰卡、西班牙、丹麦、荷兰等国家或地区对邮寄月饼的重量和价值有所限制。
中国香港、英国、波兰、哥伦比亚需要提供相关许可证或卫生检疫证。欧盟对含有干果类的月饼中黄曲霉毒素B1的限量有要求。
除此之外，德国、法国、丹麦、西班牙、比利时、匈牙利、瑞典、瑞士、俄罗斯、韩国等国则禁止邮寄月饼进境。
西安海关提醒广大市民，邮寄月饼进出境时要了解对方国家的法律法规，并按相关要求办理许可或证明手续，否则就得做好被征税、退运、销毁，甚至被罚款处理的心理准备。
对于携带月饼进出境的市民，除了关注相关国家进境的特别要求，进境后要主动如实申报外，还得注意民航的相关规定，避免在月饼盒中附带金属刀叉、保鲜材料等民航规定的违禁品。
编辑： 韩睿
娱乐在这种局面下，节目无法“站队”，支持谁或者否定谁，只能把真实的情况展示给观众，让大众自己选择。09-20
娱乐网友对陈志朋的态度纷纷表示支持“加油 做自己 别在意别人的眼光”“ 懂你的人自然懂”“你是最棒的”。09-20
娱乐虽然今天的文化类节目已初具规模，在大量的实践中，也有不少节目文本表现出其在文化传承、审美娱乐等方面的积极影响。09-20
娱乐现在看来，《告白气球》电影并非周杰伦与方文山音乐IP的同名电影，与周杰伦方文山以及《告白气球》音乐都无关。09-20
娱乐当晚，江苏卫视也通过微博发声，“江苏卫视坚决拥护广电总局调查收视率造假问题，构建公平、健康的行业环境”。09-19
娱乐小新也第一时间联系了出品方之一的芒果娱乐，获悉新版《还珠格格》目前演员阵容尚未确定，将于2019年启动拍摄。09-19
娱乐其中达伦·克里斯获得了限定剧最佳男主角奖，瑞恩·墨菲获得限定剧最佳导演奖。09-19
娱乐如一部一小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。09-19
娱乐大家都知道，谢娜出生于四川德阳，她本次就在短视频中介绍了两样家乡美食：细挂面和八宝油糕。09-18
娱乐杨洋出席生日会，身穿白色衬衫搭配宝格丽Serpenti Block系列黑色围巾化身舞者，阳光精致、飘然悦动。09-18
娱乐晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”一首低徊的《送别》，回响在八宝山殡仪馆的安静一隅，诉说着人们此刻的心情。09-18
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。09-17