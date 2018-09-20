陕西首趟“丝路扶贫列车”开行。

西部网讯（记者 刘璞华）又到一年摘棉季。9月19日晚，来自陕西各贫困县的272名务工人员聚集在西安火车站，准备乘坐西安开往喀什的K169次“丝路扶贫列车”前往新疆摘棉“淘金”。晚上23点10分，K169次“丝路扶贫列车”准时发车。据了解，这批摘棉工作将持续两个月左右，享受包吃、包住、包往返交通的待遇。每名务工人员收入将达到2万元左右，以后每年摘棉单位还将优先选用这批务工人员。

此次“丝路扶贫列车”的顺利开行要从今年八月说起，中国铁路西安局集团有限公司挂职勉县副县长黎文生注意到，随着近年来新疆大面积普及机械摘棉，人力用工越来越少，许多想要出门务工的农民找不到合适的用人单位。西安火车站驻骆驼项村第一书记郑功利当即表示他知道如何解决这一困境。

驻村前，郑功利曾多年任职西安火车站售票车间主任。因西安车站地处西部最大的旅客集散地、务工团体重要输出站，他长期与新疆建设兵团、基层农垦师等主要产棉单位进行联系协调。郑功利很快与新疆产棉单位取得联系，统计了南疆的库车、马兰地区还有部分棉花园、菜园等地的用工需求，及时反馈给了当地政府。

了解到许多村民是第一次出门务工，郑功利再次与商洛、柞水人力资源公司对接，帮助勉县务工村民们联系了全程带队人员，为务工人员提供食宿和意外伤害保险，并保证按天在农场结算工资。在郑功利的努力下，西安火车站成为了连接陕西新疆两地用工需求的重要纽带，由当地政府承担务工人员往来的交通费用，这趟护送当地老百姓赴疆的“丝路扶贫列车”很快确定了下来。

来自勉县的刘明英对西部网、陕西头条记者说，这是她第二次赴疆务工。2015年，她是自行前往新疆的，第一次出门务工总感觉不踏实，所以后面两年也就没再出去了。这次在勉县政府和西安火车站的帮助下，自己不仅可以省去中间的全部交通费用，还能和同乡们一起结伴务工，自己心里就有底多了。“我的两个小孩，一个结婚了，另一个在西安读大学，这次我出门两个月，就能挣下快两万元，对我们家庭是很大的帮助，我心里高兴得很。”

在“丝路扶贫列车”开行仪式上，西安火车站工作人员将特意准备的价值三千多元的应急药品，送到了出门务工的老乡们手上。除此之外，在西安火车站候车大厅里还专门设置了农副产品的货架，既帮助出行旅客解决了采购需求，也使得贫困地区的农副产品多了一条销路。

近年来，中国铁路西安局集团有限公司对口帮扶汉中市勉县4个镇的8个贫困村精准脱贫，坚持群众有需求，铁路有行动。充分发挥铁路优势，配合地方党委政府，共同确保完成定点扶贫任务，全力做好国家集中连片贫困地区之一的秦巴山区勉县定点扶贫工作，切实担当起铁路的社会责任。

在国家《中长期铁路网规划》和“十三五”时期铁路发展规划中，提到了从扶贫角度推进铁路重点工程，集中建设一批区域性骨干通道。2017年，西成高铁等一批铁路重点工程建成投用。2018年，铁路部门持续抓好百项交通扶贫骨干通道工程中的16个铁路项目。随着西部铁路网的日益完善，贫困地区群众的发展大门将被一个个打开，逐步实现老百姓“真脱贫、不返贫”的梦想。