舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁荣。

民族舞剧《驼道》亮相第五届丝绸之路国际艺术节舞台。

民族舞剧《驼道》首次来到西安与观众见面。

该剧故事性强是为了让观众在看懂的前提下再去欣赏艺术。

该剧故事性强是为了让观众在看懂的前提下再去欣赏艺术。

该剧再现了古代丝绸之路对国与国之间的经贸往来、文化交流。

该剧通过驼舞、采茶舞、马舞等绚丽多彩的民族舞蹈再现了古丝绸之路的繁荣盛景。

该剧不是由一个主体去带动整个故事的走向，但依然有故事线去连接整部舞剧。

《驼道》与其他舞剧不同，该剧有五个主演。

舞剧《驼道》在讲述蒙元时期游牧民族与农耕民族的商贸往来。

舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁。

舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁荣。

舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁荣。

舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁荣。

舞剧《驼道》融合三民族特色 舞出中西商贸繁荣。

西部网讯（记者 秦怡 苏静萌） 9月19日晚，民族舞剧《驼道》首次来到西安与观众见面，亮相第五届丝绸之路国际艺术节舞台。

“该剧运用以蒙古族、哈萨克族和汉族为主的艺术元素，再现了古代丝绸之路对国与国之间的经贸往来、文化交流及和谐共赢的深远影响。”该剧总导演孔德辛介绍。

该剧由中国内蒙古呼和浩特民族演艺集团出品，剧情以道尔吉和他的双胞胎女儿金花、银花为主线，与阿力麻里商人哈斯德尔和江南茶行掌柜水生为延伸线，讲述了他们在两邦茶叶商贸往来的过程中发生的一段“驼道茶情”。全剧勾勒出万里茶道中的道道风景线，通过极具民族特色和地方特色的舞段，展现出商贸互通带来的经济繁荣发展，与当下“一带一路”建设高度契合。

孔德辛表示《驼道》与其他舞剧不同，该剧有五个主演，虽然不是由一个主体去带动整个故事的走向，但依然有故事线去连接整部舞剧，整部剧故事性强就是为了让观众在看懂的前提下再去欣赏艺术。

舞剧《驼道》在讲述蒙元时期游牧民族与农耕民族的商贸往来时，通过驼舞、采茶舞、马舞、天鹅舞、鹰舞、倒喇舞等绚丽多彩的民族舞蹈再现了古丝绸之路的繁荣盛景。同时剧中出现了蒙古赞词、长调、鹰哨、东布拉、口弦等众多少数民族乐器和音乐，使得民族色彩越发浓厚。该剧通过原创服装、音乐、舞蹈将具有厚重意义的一段历史大气磅礴地展现在舞台上，只为让观众有一种身临其境的感觉。

编辑： 张琪