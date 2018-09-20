陕西酒类食品专项稽查 查处违规生产经营者1356家

时间：2018-09-20 03:04:14 来源：西部网--陕西新闻网
陕西省食品药品监管局开展酒类食品专项稽查，查处违规生产经营者1356家。
陕西省食品药品监管局开展酒类食品专项稽查，查处违规生产经营者1356家。
西部网讯（记者 张琪 通讯员 张伟峰 俞海源）9月19日，记者从陕西省食品药品监管局获悉，该局开展为期4个月的严厉打击酒类食品违法行为专项稽查行动取得明显成效，全省食药监系统共检查酒类食品生产经营者12813家，查处违法违规生产经营者1356家，捣毁制假售假窝点4家，取缔酒类小作坊9家。
据省食品药品监管局稽查局局长张志介绍，为进一步规范酒类食品生产经营秩序，针对酒类食品领域存在的突出问题和风险安全问题，该局从2018年4月至8月，重点围绕社会关注度高、群众反映强烈的酒类食品非法添加、非法进口、制假售假、以次充好、以假充真等热点和难点问题，以酒类产品生产、加工小作坊，综合批发市场，大型商场超市，专营店，娱乐场所为重点场所，以白酒（散装酒）、啤酒、红酒，进口酒类产品，特别是市场销量较大的品牌酒和高端酒为重点品种，在全省开展专项稽查行动
此次专项稽查行动按照“突出重点、上下联动、集中力量、统一行动”的工作方针，组织精干力量，对确定的重点区域、重点场所、重点品种展开全面摸排，掌握了第一手资料和大量案件线索，精准打击无证生产经营的“黑作坊”“黑窝点”，以次充好、以假充真、以不合格酒冒充合格的白酒、啤酒、红酒或其他酒类品种、超范围、超限量使用食品添加剂等违法行为，全省食药监系统共检查酒类食品生产经营者12813家，查处违法违规生产经营者1356家，捣毁制假售假窝点4家，取缔酒类小作坊9家，责令停产停业4家，移交公安机关案件8件，查获假冒茅台、五粮液、国窖、西凤、剑南春等知名品牌白酒，货值金额256.66万元，一批案件还在深挖中。
张志表示，通过专项稽查行动，集中查处了一批重大案件，深挖了一批制假售假黑窝点，铲除根源，形成强大的震慑，推动食品生产经营者主体责任落实，进一步规范了全省酒类食品生产经营行为，确保公众饮食安全。
同时，随着双节临近，省食品药品监管局也提醒广大消费者，在购买酒类食品时要到证件齐全的正规商家处购买，并保留购货票据。选购白酒注意查看标签内容信息（包括名称、酒精度、配料表、生产者的名称和地址、生产日期、净含量、产品标准号、生产许可证编号等），白酒应为无色、透明、无悬浮物和沉淀物。购买进口酒类食品注意查看酒瓶上是否有中文标签，并可要求经营者提供海关进口报关单及入境货物检验检疫证明。
特别提醒消费者，谨慎购买路边流动摊贩、集贸市场经营的酒类食品，不要购买无产品标识、无生产厂家、无生产地址的散装白酒。在生活中遇食品安全问题，请及时拨打12331投诉电话或向当地食品药品（市场监管）监管部门反映。
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