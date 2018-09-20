工商助推农村新型市场主体发展 西安新登记市场主体超32万

高陵区市场监管局向新登记的第32万户市场主体——西安志恒种植农民专业合作社颁发了营业执照。

西部网讯（记者 张琪）日前西安市工商局传来消息，全市新登记市场主体已突破32万户，高陵区市场监管局向今年新登记的第32万户市场主体——西安志恒种植农民专业合作社颁发了营业执照。

9月17日上午，李海鹰来到高陵区市场监管局工商窗口，咨询办理农民专业合作社事宜，工作人员耐心向李海鹰讲解了农民专业合作社的办理条件、所需材料以及办理流程，李海鹰仍然面露难色，对工作人员说道：“我年龄大了，也不懂电脑啥的，这两天就要跟人家签合同呢，这可咋办呀？”

了解到这一情况后，高陵区市场监管局注册登记窗口工作人员王龙立即帮助李海鹰进行网上名称填报，并手把手帮助李海鹰准备设立登记所需的全部资料，经工作人员审核后，王龙将网上填报的申请材料打印出来交给李海鹰，“只要社员们在申请资料签上字，营业执照就给您办好了，肯定不会耽误您签合同的事儿”。李海鹰再三道谢。

这是高陵区市场监管局注册登记窗口再平凡不过的一幕，每一天、每一刻都在上演。今年以来全市工商和市场监管部门贯彻以人民为中心的服务理念，深入开展“行政效能革命”，创新服务机制，提升服务效能，深入开展“四送六进”服务，上门送政策、送服务、送信心、送执照，进院校、进创业园区、进特色小镇、进市场、进社区、进田间地头，有力促进全市市场主体持续保持井喷式增长，

截止9月18日，全市新登记各类市场主体320254户，平均每个工作日新登记市场主体1626户，其中：私营企业88313户，内资企业3744户，外资企业428户，个体工商户226914户，农民专业合作社855户 。

为促进农村新型市场主体快速发展， 2018年以来，全市工商和市场监管系统围绕“两最佳一增长”工作，积极为农、林、牧、副、渔等农村产业当好“金牌店小二”和五星级服务员，深入田间地头，宣传“办照新政”，激发群众创新创业热情。

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