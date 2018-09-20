中法11城市长西安对话 共商文化遗产保护

中法11城市长对话，共商文化交流和遗产保护工作。

法国前总理让·皮埃尔·拉法兰在论坛上总结发言。



西部网讯（记者 李卓然 实习生 丛雪婷）9月19日上午，在第三届中法文化论坛的平行论坛——中法市长对话论坛上，西安市、乌鲁木齐市、武汉市、珠海市、泉州市、苏州市的六位中方市长与来自法国尼斯市、图尔市、圣埃蒂安市、里昂市等五城市长，围绕本届论坛主题，开展了面对面的交流对话。

在活动现场，11位市长从多方面推荐自己城市，其中最多被提及的还是文化交流及文化遗产保护的话题。

“文化是交流的基础和前提，在交流的基础上，首先必须做好文化的保护和传承。”回顾西安市的文化遗产保护工作，西安市市长上官吉庆介绍到，近年来，西安市在文化遗产保护过程中以“五个坚持”为抓手，坚持依法保护，坚持规划引领，坚持文外传承，坚持创新发展和坚持交流互鉴，为西安同其他城市开展合作交流奠定了坚实的基础。

“‘海上丝绸之路’是泉州城市最深刻的文化情结、最独特的文化基因。”说起“海上丝绸之路”的影响，泉州市副市长洪自强表示，千年的交流与融合，铸就了泉州开放包容、和谐共处、互利共赢的城市性格和辉煌的城市文明史。“我们将以文化为媒，借助‘中法文化论坛’这个重要国际平台，积极开展国际间城市交流合作，促进‘一带一路’沿线国家和地区经贸往来和产业发展。”

而如何将文化遗产变为资源，并且能长久地利用保护起来，法国圣埃蒂安市市长盖尔·佩德里奥建议，要提前做好城市规划，在做好遗产保护工作的同时，加大创新和投资力度。“圣埃蒂安是法国的典型工业城市，也是法国唯一一座受到联合国教科文组织认可的设计城市。通过创新设计，加大文化投资，重新赋予了城市新的生命和活力。”

编辑：