第三届中法文化论坛闭幕 法国尼斯接棒西安

时间：2018-09-20 02:26:58 来源：西部网--陕西新闻网
西部网讯（记者 李卓然 凌旎 实习生 丛雪婷）昨天（9月19日）上午，以“‘一带一路’：文明互鉴与创新”为主题的第三届中法文化论坛在西安闭幕。为期3天的论坛举办了24场别开生面的文化艺术交流活动，丰富而鲜活的展示了中法两国文化艺术领域的成就和内涵。
全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺，法国前总理让•皮埃尔•拉法兰在闭幕式上分别致辞。西安市市长上官吉庆与法国尼斯市蔚蓝海岸市镇联合体行政长官让 • 米歇尔 • 德热韦交接了论坛主办权，第四届中法文化论坛将于明年在法国尼斯举办。
陈竺在致辞中强调，文化对话是避免冲突对抗的有效途径，保持文化多样性是促进世界和平发展的基础，在当前日益复杂的国际形势下，更应该发扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共盈的精神，以促进东西方文化对话和交流融合，推动世界和平发展。
“希望中法两国以中法文化论坛为契机，充分发挥在东西方文明交流互鉴中的引领作用，加强双方在文化等各个层次、各个层面的对话，实现相互理解、相互尊重，进一步深化中法文化交流合作，促进东西方文明融合。”
闭幕式当天，作为第四届法中文化论坛东道主——尼斯市还举办了“法国城市主题日—‘尼斯日’”活动，通过主旨演讲、图片展览等形式，向西安市民推介尼斯。据了解，尼斯位于法国东南部，全年气候宜人，第三产业发达，其建筑业、渔业，特别是旅游业在当地经济发展中占据重要地位，是仅次于巴黎的法国第二大旅游城市。
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