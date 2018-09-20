陕西科技工作者创新创业大赛决赛落幕 15个项目获金奖

9月19日，2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛闭幕式暨颁奖仪式在西咸新区沣东新城举行。

西部网讯（记者 李媛）9月19日，2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛闭幕式暨颁奖仪式在西咸新区沣东新城举行。经过两天的路演、评审，“基于VR技术的文化与教育资源数字化展示平台”“全自动智能护理床”等15个项目获得金奖，“创未来DIY机器人创客工作室”“空天地一体化管道巡检系统”等43个项目获得银奖。

大赛紧密围绕“创新驱动发展·科技成就梦想”主题，面向陕西省广大科技工作者征集参赛项目，尤其是具有市场化、产业化前景的科技成果。大赛共收到来自西安交通大学、西北农林科技大学、陕西燃气集团有限公司等近300家高校、企业、科研院所、孵化器及科技组织推荐申报的330余个高水平科技项目。经预赛、复赛，最终152个项目入围决赛。

陕西省科学技术协会副主席韩开兴表示，举办本次大赛，是陕西省科学技术协会、陕西省教育厅、陕西省科技厅、西咸新区沣东新城管委会深入贯彻党的十九大精神，充分发挥科技第一生产力作用，支持科技工作者创新创业活动，促进技术与资源的结合，实现多方共赢的生动实践；也是引领科技工作者挺进经济建设主战场，促进创新链、产业链、资金链、政策链协同互动，加快科技成果的推广、转化与应用的重要平台和抓手。

本届大赛旨在以科技创新和科技工作者现实需求为导向，搭建服务创新平台，营造创新氛围，弘扬创新文化，调动更多科技资源支持科技工作者创新创业活动，努力将陕西科教资源优势转化为创新发展和产业优势，为陕西省实现“追赶超越”目标贡献科技力量。

现场，西咸新区沣东新城管委会对获得金、银奖的项目给予现金奖励，对于落户沣东的优秀项目，将享受沣东新城提供的项目落地扶持及资源礼包，包括项目启动资金、办公场地补贴、科技成果转化服务、项目投融资对接、项目推广等。

陕西省科技工作者创新创业大赛已经连续举办三届，陕西省科学技术协会通过坚持举办此类大赛，统筹陕西省各类科技创新创业资源，搭建平台建立科技工作者创业创新持续服务机制，对推动陕西省科技创新成果与企业市场资本对接，加速科技成果转化有着重要意义。

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