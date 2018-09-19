老弱病残幼特殊旅客进出安康火车站可打“驿路安康”热线求助

安康火车站“两代”服务品牌带头人交接工作室牌匾。
西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 李银昌）老年人乘火车不方便谁来帮？年轻妈妈带娃行李多怎么上火车？危重旅客遭遇紧急情况咋处理？旅客在安康火车站乘车时遇到的这些身边的困难都可以向（0915）2222752“驿路安康”热线求助。
今天（ 9月18日），安康火车站启动了“驿路安康爱心热线”客运服务新品牌，这个品牌在传承原“刘玺文爱心服务热线”品牌服务内容的基础上，拓展了共享座椅、母婴候车、站内购票、金粉会员等服务内容，为旅客提供更加安全、便捷、温馨的客运服务和出行环境。
2012年2月，陕西省“三八红旗手”、火车头奖章获得者、优秀共产党员刘玺文创立了“刘玺文爱心服务热线”，成立了志愿者小分队，开通了24小时服务热线电话（0915）2222752随时受理旅客求助，开展重点旅客帮扶、应急事件响应、旅行信息咨询等延伸服务。
6年来，安康火车站志愿者总结提炼了15项服务标准、8项应急处置程序，设立了3个“爱心服务工作台”，开辟了重点旅客绿色通道，配备了应急药品和轮椅、拐杖、担架等助残设施，主动为老幼病残孕等重点旅客提供“一站式”接力服务，累计受理3万余条旅客求助信息，为上万名残疾旅客开辟绿色通道，帮助5千多名旅客找回了遗失的财物，数百个家庭找回了走失的亲人，先后收到感谢信300余封、锦旗20余面。
为进一步满足旅客日益增长的出行体验需求，今年以来，安康火车站在持续升级改造车站客运服务软、硬件环境的基础上相继启动了服务品牌的拓展和延伸工作，经广泛征集、反复筛选，确定了“驿路安康”这个名称。
安康火车站相关负责人介绍，“驿路”一语双关，既取“一路”的谐音，也代表着旅行之路，“安康”既是车站所在城市的名称，也代表着对旅客的美好祝愿。
编辑： 王瑜
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