安康向社会公开征集香溪洞景区违法违建线索 市民可拨打12345举报

西部网安康讯 (记者 毛明博） 借秦岭生态环境整治东风，安康市从9月17日起通过便民服务热线12345全天候受理安康市香溪洞风景名胜区规划区范围内“三违”（违法占用林地、耕地和违章建房）整治线索。

这次清理整治范围是对香溪洞风景名胜区规划区 10 平方公里范围内（东起牛蹄岭北梁，南临兴贤塔大路以南 50 米，西至蜈蚣山红旗林场，北到市郊南外环路）的所有建筑物、构筑物必须全面排查整治。

据了解，这次清理整治内容包括：原住村民建房项目无规划审批许可、土地审批手续，占用林地的无林地审核同意意见书的问题；非本村组原住户籍人口违规占用集体土地及林地、违规建房的问题；其它破坏风景名胜区生态环境的违法违规行为问题。

为确保清理整治工作依法依规、公平公正、公开透明的开展，充分发挥人民群众在清理整治中的监督作用，欢迎市民通过12345热线积极举报香溪洞风景名胜区内的违法违规建设及破坏生态环境问题。

编辑： 王瑜