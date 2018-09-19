旬阳男子捏造疫情散布谣言被拘5日 转发不明信息需谨慎

西部网安康讯（记者 毛明博） 见微信群有人散发有关猪瘟的消息，8月29日旬阳县双河镇村民李某未加甄别求证，遂将此消息转发多个微信群还散发其所在村组出现猪瘟导致猪大面积死亡的谣言，引发社会恐慌。
8月29日，旬阳县网警在网上公开巡查执法时发现一网名“子**”的网民在微信群中发布信息称旬阳双河镇西岔河发生猪瘟，村民养殖的猪大面积死亡。消息一经发布，迅速在微信群中引起热议，造成恶劣影响，严重扰乱了公共秩序。
随后，警方组织专门人员经过走访调查有关证人、当事人，确认李某所发信息严重失真、系网络谣言。经查,该网民系双河镇西岔河的居民李某，他在其它微信群中看到有此类猪瘟消息，一时兴起便在微信群中说西岔河几个村也发生猪瘟且大面积死亡。
李某在接受警方传唤时，承认其捏造事实、散布谣言的违法行为，并表示今后将进一步规范其网上行为。
9月11日，旬阳县公安局以散布谣言、故意扰乱公共秩序对李某行政拘留5日处罚。
编辑： 王瑜
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