鄠邑违建别墅一期项目已拆除完毕 垃圾清运和复绿工作全面铺开

西安市鄠邑区持续推进全区秦岭北麓违建整治工作。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 田森 田磊）自秦岭北麓违建整治工作进入9月后，西安市鄠邑区持续推进全区秦岭北麓违建整治工作，7个违建别墅项目先后开拆，2个违建别墅项目完成拆除工作，1个别墅项目完成复绿工作，剩余项目的一期拆除计划顺利完成，正在积极跟进垃圾清运和覆土复绿工作，二期拆除计划也在加速推进。

鄠邑区景区管理局在前期违建拉网式排查中，共排查出违建点119个，截至9月18日，共完成了84个违建点的拆除工作，完成总拆除任务的73%，剩余违建点也正在积极推进拆除工作，已经完成拆除任务的多个违建点，近日正在积极进行垃圾清运工作，并按照相关要求迅速进行覆土复耕复绿工作。

景区管理局社会事务科科长陈蔚颖说，景区的违建大多属于未批先建，8月26日，景区管理局根据统一安排集中对违建进行拆除。“目前，根据区上安排，我们再出动十余辆工程车辆进行垃圾清运，下一步，我们将对此处的水泥地面进行破除，并进行覆土绿化，恢复生态。”

复绿的菜地为秦岭又增加了一份新绿和活力。

蒋村镇的一栋415㎡违建别墅8月14日完成拆除后，迅速进行了垃圾清运工作，土地部门进行修缮并验收合格后，按照相关规定将土地移交给了蒋村镇富村窑村，该村对1.35亩土地进行了复耕，播种了菜籽，经过一个月的生长，茵茵绿菜为秦岭又增加了一份新绿和活力。

蒋村镇副镇长杨博说，这次拉网式排查违建拆除工作，蒋村镇一共牵扯107宗，现在已经相继拆除完毕，垃圾清运结束，正在进行紧张的复种复绿工作。“以前的韩家大院，现在已经拆除完毕，拆除建筑面积415平方米，恢复耕地1.35亩，下一步，我们会告知村上将这一块地监管到位，不要再发生违建现象。”

进入秦岭北麓违建整治工作的攻坚拔寨期，鄠邑区将逐渐把工作中心从违建排查、拆除转换到整治和复耕复绿上来，接下来违建拆除和垃圾清运将同步进行，并及时对拆违现场进行修复治理、播种撒绿、恢复土地原貌。

富村窑村群众李建国说：“这次秦岭北麓拆除及时到位，复耕复绿也迅速，我对这项工作很支持很满意。”据统计，截止9月19日，实际累计拆除违建375宗647处，拆除违建总面积263917.25㎡，其中别墅类29宗285栋302套，面积94243.12㎡。

编辑： 刘望