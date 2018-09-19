中国电商博览会开幕 京东物流智能化仓配赋能商家



电商博览会上，京东物流展厅备受瞩目。

西部网讯（记者 熊惠玲） 9月19日，由京东物流独家冠名的2018中国（西安）电子商务博览会在西安开幕。本届大会以“新时代、新融合、新动能”为主题，紧跟“新一轮科技革命和产业变革”发展态势，以跨境电商服务、农村电商发展、社区电商建设为重点，全面推动电商全产业链互联互通、创新发展。京东物流携全球最先进的智能物流体系亮相本次盛会，并在同期举行的中国西部国际电子商务大会上发表主题演讲。

打好电商精准扶贫“组合拳”

京东西北分公司副总经理杨建华在中国西部国际电子商务大会上发表了主题为《立足贫困县域产业发展现状 打好电商精准扶贫“组合拳”》演讲，与行业伙伴分享了京东“授人以鱼更要授人以渔”的扶贫战略。在探索电商扶贫的实践过程中，杨建华表示遇到过三个关键问题，包括贫困地区物流基础设施建设滞后、贫困地区农产品竞争力不足、农村金融发展滞后。

针对这些问题，京东积极实践和探索，目前已成为帮助贫困县农产品上行的重要通道，通过建立产业扶贫、创业扶贫、用工扶贫、金融扶贫四大策略，在实际扶贫工作中摸索出培训、金融、农资、安全、运输、销售、品牌、招工八大环节的帮扶体系。2016年以来，京东上线了贫困地区商品种类达到300余万种，实现销售额300亿元，累计帮扶50万户建档立卡贫困家庭实现年平均增收3000元。



博览会现场工作人员为观众介绍京东供应链产品。

为电商企业打造个性化、定制化供应链解决方案

京东物流的工作人员为观众展示了京东物流对外开放的供应链解决方案能力，从供应链管理、智慧物流、平台保障等多方面，通过物流、商流、信息流赋能全国电商企业，通过物流科技解决包括食品生鲜、服饰家居、大宗货物、跨境电商等涵盖多行业的物流瓶颈。

京东物流通过智能化布局的仓配物流网络赋能商家，为商家提供集仓储、运输、配送、客服、售后于一体的正逆向一体化供应链解决方案及物流云、云仓储等物流服务，实现上下游全流程联动，全程可视、可查、可控，从根本上满足电商企业对于安全性、时效性、准确性的高要求，帮助企业提升核心竞争力和运营效率。



观众积极参与“模拟无人机”驾驶体验。



京东智能物流“黑科技”引众人围观

在博览会现场，京东物流展示了由“无人机”、“智能搬运机器人”、“智能配送机器人”构成的“智能物流”场景，备受行业人士及现场观众关注。近两年来，京东在智慧物流领域不断取得新的突破，无人配送站、无人机、无人车、无人仓、无人配送站等一系列智慧物流项目上都获得了丰富的技术成果与落地应用。

展位现场设置的京东无人机模拟飞行体验，吸引了大量围观与观众参与，大家纷纷体验操控无人机飞行的快感。据了解，目前京东无人机飞行服务中心正在培养一种新型职业“飞服师”，2017年7月至今已培训300余人，毕业后在影视航拍、植物保护、编队表演、研发测试等无人机应用行业都发挥了巨大的作用，得到了全国无人机行业内的广泛认可，是各行业急需的知识与能力并重的应用型无人机人才。京东飞服现正面向社会进行招生培训，为京东智能物流发展储备人才。

编辑： 熊惠玲