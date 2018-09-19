榆林市启动国家网络安全宣传活动 营造网络安全人人参与氛围

榆林市启动第五届国家网络安全宣传周主题宣传活动。

9月19日，榆林市启动第五届国家网络安全宣传周主题宣传活动。

西部网榆林讯（记者 李明） 网络安全为人民，网络安全靠人民。今天（9月19日）上午，榆林市第五届国家网络安全宣传周主题宣传活动在城区世纪广场启动，旨在为进一步增强全市各单位、企业和广大人民群众的网络安全意识，普及网络安全知识，提升网络安全防护技能，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

本次活动由榆林市网信办、市公安局、市司法局、市工信局和人民银行榆林市中心支行共同举办。启动仪式上宣读了“网络安全为人民 网络安全靠人民”的倡议书，进行了签名活动。当天，多个单位部门摆摊设点，通过展板展示、发放资料、现场解答等多种方式，向广大群众宣传网络安全方面的知识。

据了解，榆林市将把增强全民网络安全意识作为一项基础性工作来抓，大力宣传网络安全知识，推动网络安全宣传教育常态化、制度化，进机关、进乡村、进社区、进校园、进企业，充分普及网络安全知识和技能，有效提升广大网民的网络安全意识和防护水平。同时还将推进网络空间法治化建设，坚持依法治网、依法办网、依法上网，全面清理整治网上违法违规有害信息，坚决依法打击网络违法犯罪活动，切实维护良好的网络秩序和人民群众切身利益。

编辑： 王瑜