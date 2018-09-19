京东7FRESH签约16家知名地产商 打造线下零售新高地

京东7FRESH宣布强势开启全国开店战略布局。



西部网讯 作为无界零售落地样板，经过半年多精耕细作，京东7FRESH宣布强势开启全国开店战略布局！9月19日，京东7FRESH战略合作签约发布会在北京举行。京东7FRESH与保利、大悦城、万科、越秀、绿地等16家全国知名地产商进行项目落地合作签约，并同步启动北京、上海、广州、深圳、成都等城市开店进程。

会上，京东集团高级副总裁、京东7FRESH总裁王笑松向全国优质地产商发出邀请，共建无界零售智能商业地产，并表示京东7FRESH将进入快速扩张阶段，计划未来3-5年将在全国范围开设1000家门店。

快速复制布局 携手16家地产商打造零售高地

7FRESH以教科书般的严谨态度来对待“开店”。从优化积累到快速扩张，用半年多的时间梳理供应链、优化后台技术、打磨品控体系，完成第一阶段积累的7FRESH重装出发，初战就收获了16位志同道合的“亲密战友”。

京东7FRESH深入考虑与合作地产商在消费升级背景下“人、货 、场”三方面的价值升级，更精准的人群定位将帮助实现更精准的需求满足。由此产生的人流吸引力和人群黏性，将助力商业地产“客似云来”期望成为现实。

王笑松认为，除了消费者品牌认知，7FRESH还会利用京东大数据分析、构建商圈目标用户完整画像，对用户消费进行精准定位，然后从京东商城海量SKU中挑选出最合适的商品池。在不远的将来，这个工具将实现产品化，不止是在7FRESH应用，更将面向行业开放；不止是进行超市选址，对于商业地产定位、招商方向、周边用户喜好分析也将提供重要参考。

此次与7FRESH签约的16家地产商不仅在消费者中享有很高的知名度，其商业项目更是遍布全国，这也成为7FRESH加速全国范围布局的重要基础。以大悦城为例，作为中粮集团城市综合体的核心品牌，目前已覆盖北京、上海、成都、烟台等一、二线城市，另有西安、昆明、深圳等8座大悦城正在筹备当中。

聚焦品质零售 京东7FRESH成消费升级主场

据了解， 7FRESH全球直采产品占比20%，生鲜类商品占比70%，生鲜类自有品牌占比60%，单店有效备货品项数超过5000品，每一个都是消费者可以“拿起就走”的可信赖商品。7FRESH被业界评为“中国好门店”，尤其是在今年618期间，坪效实现超传统超市6倍。

除了丰富的选品，7FRESH还带来了与众不同的购物体验。以“超市+餐饮+O2O+黑科技”为主战场，7FRESH将购物体验做到极致：叶菜品类超过24小时无理由下架；中餐、西餐在店即食，可亲见新鲜澳洲谷饲牛排从货架商品到餐盘食物的形态衍变；通过魔镜系统感应查询产地溯源信息、刷脸支付等黑科技体验最潮购物体验。这些均让追求高品质好服务的消费者有了更多高频走进7FRESH所在商圈的“理由”。

背靠京东物流强大能力，在配送端，7FRESH 提供以门店三公里为半径的最快30分钟送达服务，百万京东物流配送员和达达骑士都成为了7FRESH“保鲜”的生力军。在仓储端，京东物流在全国十个主要城市拥有18个生鲜冷库，生鲜冷链配送已覆盖全国300个城市，不但保证“快”和“鲜”，更保证全国网络覆盖“全”。这让京东7FRESH三公里辐射区居民都能“吃点好的”，也让“准周边”居民们充满“新鲜”期待。

推动融合发展 京东7FRESH被盛赞“最佳伙伴”

王笑松表示，线下零售是一个非常专业的领域。京东通过自己开超市，对如何更好地服务线下企业有一个更加清晰的了解。通过自身不断测试和迭代，摸索出一套更加高效的管理体系，最终把这些能力赋能传统线下企业，帮助他们获得更好的发展。

“京东7FRESH在3-5年开设1000家店不是梦想。”中购联购物中心发展委员会主任郭增利认为，“老百姓需要更高品质生活，生鲜是最典型的品类，但过往品质跟我们对美好生活的向往之间存在着不小矛盾。更好的商品供给对各方都是大利好。未来中国商业地产跟优质品牌方之间必然会产生化学反应，共同造福于社会发展。”

越秀房托董事会主席兼行政总裁林德良表示，做商业地产是长跑，慢比快更考核综合能力，越秀集团了解到京东在品质消费、无界零售上为消费升级做了很多努力。相信越秀集团能够跟京东和7FRESH一起在未来路上并肩长跑下去。

编辑： 熊惠玲