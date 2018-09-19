重磅！西安市发布通知 开发商无权承诺商品房对应的学区学校

西部网讯 今天（9月19日）下午，西安市住房保障和房屋管理局官方微信发布《关于禁止将房屋销售与学区、学校相关联的通知》，通知中提出，为进一步规范销售秩序，维护购房人合法权益，各房地产开发企业在广告宣传中，不能含有为购房人办理入学就学等事项的承诺，购房人所购商品房相对应的学区或学校，应以教育主管部门制定的当年入学政策为准，房地产开发企业一律无权承诺，房地产开发企业不得在《商品房买卖合同》或其他补充协议中约定所售商品房对应学区或学校等事项。具体如下：
各区县住建（房管）局、教育局，各工商分局、各区县市场监管局，各房地产开发企业：
为进一步规范销售秩序，维护购房人合法权益，按照《房地产广告发布规定》等规定，现将有关问题通知如下：
一、各房地产开发企业在广告宣传中，应严格按照《房地产广告发布规定》等要求正确宣传，不能含有为购房人办理入学就学等事项的承诺。
二、购房人所购商品房相对应的学区或学校，应以教育主管部门制定的当年入学政策为准，房地产开发企业一律无权承诺。
三、各房地产开发企业在销售过程中，不得在《商品房买卖合同》或其他补充协议中约定所售商品房对应学区或学校等事项。存在将商品房销售与学区、学校相关联行为的，应立即停止。
四、对在广告宣传中承诺为购房人办理入学就学事项的，各工商管理部门应依法严肃查处。
五、各房产管理部门应对房地产开发企业将房屋销售与学区、学校关联情况进行检查，对在《商品房买卖合同》或补充协议中约定学区或学校事项的，要立即责令改正，并将相关情况抄送教育及工商管理部门。
西安市房管局 西安市教育局 西安市工商行政管理局
2018年9月7日
编辑： 王瑜
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