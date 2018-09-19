京东全球购“溯源检查官”赴韩 解码百年老字号正官庄的品质管控

西部网讯 为了让消费者放心购物，9月18日，京东全球购“溯源检查官”正式前往韩国高丽参百年老字号正官庄原产地进行溯源检查。一行人检查了正官庄从选定土壤、种植、耕种技术指导和收购管理严格监控等一系列流程。

记者在现场了解到，栽培高丽正官庄红参，首先需要精选纯净土壤，经2年的土地养护，再经过6年的人参种植期，收获人参后，生产过程中采用10道工艺、290项检测，最终成为6年根的高丽红参。

前往韩国正官庄人参原产地进行检查是京东全球购“溯源检查”制度最新案例之一，代表京东全球购将联手品牌从源头严苛把控商品品质，保障消费者权益。

老字号势能大爆发：在韩销售占比71% 中国超40%销售额来自京东

正官庄所属韩国人参公社的前身，是于1899年由朝鲜王国政府创立官方机构，作为韩国国营企业专门掌管高丽参制造及输出的，占韩国保健品市场的71%。

作为高丽人参第一品牌，正官庄是拥有一百多年历史的世界级红参名品，常常被用于作为韩国国礼赠送给外国贵宾和各国元首。其标志中的太极是韩国国家的象征， 左右各一个人参的造型图样，参顶上的6颗星星表示每一株人参皆为六年根采收，体现对质量的坚持。

据了解，中国是韩国高丽参最大的海外市场，同时也是世界最大的人参生产基地和出口国。在消费者追求健康饮食的大背景下，近两年正官庄人参销量呈现爆发式增长，来自中国市场的贡献尤为明显。2017年正官庄销售额同比2016年增长300%以上，而2018年较上一年度更是增长了500%以上。

正官庄与京东全球购平台的合作则始于2016年，双方合作三年时间里京东通过平台的供应链、物流能力输入，巨大的流量赋能以及诸如区块链防伪追溯、千里溯源项目等多方面的支持，使得正官庄品牌迅速打开中国市场，赢得了中国消费者的信赖与喜爱。正官庄品牌线上有40%以上的销售额来自于京东。

“溯源检查”严格把控商品质量 区块链防伪增强信任度

京东全球购的目标是打造“全球顶级好物最全、最保真跨境电商平台”，正官庄人参是众多京东全球好物中的一个典型案例。

今年7月26日，京东全球购正式向媒体发布了35项“安心购”举措，举措旨在全流程、全方位、无死角的保障海淘用户的权益，涉及品质管控和售后服务两个方面，从内容和标准而言，不仅有新规则，还有老规则的升级版，堪称史上最严苛，其中“溯源检查”便是35项措施之一。

为了让商品的信息更加透明，京东搭建了“京东区块链防伪追溯平台”，让用户下单扫码后就可以看到商品全程流通信息。京东全球购与正官庄的合作中也借助了区块链防伪追溯技术，可将商品原材料过程、生产过程、流通过程、营销过程的信息进行整合并写入区块链，实现精细到一物一码的全流程正品追溯，大大增强了用户信任度。

品牌与电商平台进行区块链溯源合作往往是一个双赢之举。正官庄品牌参与溯源后，从原产地的选料、生产环节，到产品从韩国仓库发出，通过京东物流全程配送至国内保税仓，再通过京东快递发送给全国各地的消费者，全链路信息都能可视化。产品是属于品牌商直供的，无论是产品的品质还是渠道的安全性方面，都能提高消费者的信心，同时很好提升消费者的购物体验。

极速物流服务保障海外商品购买体验

正官庄的人参以各类礼盒为主，具有体积大，重量大的特征。京东凭借强大的国际物流和国内物流无缝衔接，不仅速度快，还能保证礼盒包装完好无损，为送货上门保证良好的用户体验，让正官庄的用户足不出户就能快速的购买到这款境外商品。

值得注意的是，京东还能基于大。数据，对产品的实时库存进行多维度的监控和分析，及时发现库存中存在的问题，在保持货品供应效率、降低缺货率的前提下优化库存结果、降低正官庄品牌方持货成本，也保证用户享用最新鲜的食材。

编辑： 辛超