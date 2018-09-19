借力互联网实现转型新发展 京东物流让陕企老字号走的更远

京东物流电商赋能分享会暨“京东老商号”联盟发布会在西安举行。

西部网讯（记者 熊惠玲）线下验光、坐等快递收货，这是创建于1936年的西北眼镜行将依托京东物流给消费者提供的增值服务，也是作为陕西老字号企业在新的市场环境下作出的一次转型尝试。

9月19日，京东物流电商赋能分享会暨“京东老商号”联盟发布会在西安举行，会议云集陕西省半数以上“中华老字号”企业，以西北眼镜行、太阳食品、德发长为代表的众多传统企业纷纷通过会议寻求企业互联网转型新机遇。

互助借力 传统企业与互联网公司实现双赢

“传统企业在几十年的发展历程中有着优秀的管理基因，但互联网企业的崛起，使传统行业在很多领域受到了冲击。”京东物流相关负责人表示，京东作为中国最大的B2C电商平台和互联网科技公司之一，拥有大量的资源和发展经验可以分享给传统企业，使传统企业快速降低成本、提升效率，同时带来新的增量，获得业绩增长。通过开放赋能助力传统企业完成转型升级。

“我们这几年虽然先后和京东一直有合作，但只是停留在简单的卖货形式上。”西安太阳食品有限责任公司总经理姚峰坦言，“我们一直存在的问题是，没有能力通过大数据分析出消费者的消费点在哪，作为陕西轻工业的一个品牌，我们非常想通过这次机会与京东展开一次更深入地合作，包括开设旗舰店、共享京东大数据的汇总分析等方面，依照数据的对比、流量的分析、消费群体的变化，来精准定位产品的研发方向，这对我们来说是一个双赢的好事情。”

据了解，西北眼镜行借本次会议与京东完成了物流合作的签约，京东物流将为西北眼镜行提供覆盖全国的产品配送和门店调拨服务，用户验光配镜后，在家即可享受快捷送达服务。同时，双方关于京东品牌旗舰店的上线也在紧锣密鼓的筹备中，届时消费者可在京东直接完成商品购买、退换和维修等服务。西北眼镜行相关负责人表示，全方位的资源开放将提升西北眼镜行销售业绩，让品牌被越来越多的消费者所了解和认可。

老字号企业抱团 利用京东平台走的更远

会上还举行了“京东老商号联盟”的发布会。作为与京东物流联合的商业共同体，“京东老商号联盟”涵盖了数十家中华老字号企业、非物质文化遗产企业、省级知名商标企业。联盟将通过整合社会资源联合更多优秀传统企业，利用京东平台赋能、供应链赋能和整合营销赋能等方式，帮助传统企业利用京东平台完成企业互联网转型，促进传统企业发展。

当天还启动了京东电商赋能分享会，现场的企业家代表就传统企业发展现状进行分析，京东物流为参会企业全方位介绍了京东电商平台优势及入驻要求、专为联盟企业定制的一体化供应链解决方案和整合营销服务。联盟将通过线上线下联动以物流带动商流，携手行业企业整合社会资源，帮助更多企业完成渠道拓展、服务升级、模式创新等全方位转型。

编辑： 熊惠玲