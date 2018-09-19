习近平的情怀│为了美好未来

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9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开。中国国家主席习近平向大会致贺信。
科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。
普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法积极交流互鉴，为增强公众科学素质、促进科学成果共享、推动构建人类命运共同体作出贡献。
出品人：徐延豪 姜 岩
总策划：姜 岩 王 挺
总编导：张宋红 孟令耘
制片人：刘袁媛 赵宁宁 王雨坤
编 辑：赵宁宁 陈 舒 邓寒思
曾艳林
合 成：张振江
记 者：许 亮 朱晓光 刘瑞娟
汤洁峰 曹佩弦 蒋 超
田弘毅 邓 敏 李欣莹
郝亚琳
报道员：大 伟 塔里克 巴 蒂
塔 纳 朱宏业
监 制：张宋红 王 璐
总监制：俞 铮 何晓彤
中国新华新闻电视网（CNC）
中国科学技术协会
联合出品
编辑： 王瑜
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