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习近平的情怀│为了美好未来

时间：2018-09-19 15:48:30  来源：新华社  

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习近平的情怀│为了美好未来

9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开。中国国家主席习近平向大会致贺信。

 (点击图片播放视频)

9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开。中国国家主席习近平向大会致贺信。

科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。

普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法积极交流互鉴，为增强公众科学素质、促进科学成果共享、推动构建人类命运共同体作出贡献。

出品人：徐延豪 姜　岩

总策划：姜　岩 王 挺

总编导：张宋红 孟令耘

制片人：刘袁媛　赵宁宁　王雨坤

编　辑：赵宁宁　陈　舒　邓寒思

曾艳林

合　成：张振江

记　者：许　亮　朱晓光　刘瑞娟

汤洁峰　曹佩弦　蒋　超

田弘毅　邓　敏　李欣莹

郝亚琳

报道员：大　伟　塔里克　巴　蒂

塔　纳　朱宏业

监　制：张宋红　王　璐

总监制：俞　铮　何晓彤

中国新华新闻电视网（CNC）

中国科学技术协会

联合出品

编辑： 王瑜

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