双节期间 西安北到这些地方加开多趟动车组列车

西部网讯 中秋、国庆小长假出行的小伙伴们有福啦！今天（9月19日），记者从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，西安局集团有限公司在节日运输期间加开多趟动车组列车。具体列车时刻、余票信息等乘客可致电12306客服电话咨询或登陆www.12306.cn网站查询。
加开车次如下：
9月21日—24日、9月28日—10月7日西安北～北京西间加开G662/G669次。
9月28日—10月4日、7日西安北～北京西间加开G4018/7次。
9月21日—24日、28日—10月4日西安北～峨眉山间加开D4109/10次。
9月22日、24日、9月29日、10月1日西安北～宁强南间加开D9407/8次。
9月30日，10月1日、6日、7日西安北～延安间加开D9400/399次。
9月22日、23日、24日、29日，10月1日、7日西安北～宝鸡南间加开D9387/8次。
9月21日、28日、30日，10月6日西安北～宝鸡南间加开D9389/90次。
9月22日—24日、9月29日—10月7日西安北—宝鸡南间加开D6803次、宝鸡南—延安间加开D5084次、延安—西安北间加开D5085次、西安北～延安间加开D5090/1次。
编辑： 张娟
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