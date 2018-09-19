西安市交通运输局推出18条优化营商环境改革措施

西部网讯（记者 刘望） 近日，为打造西安“三化五最”营商环境，西安市交通运输局在全面落实前期“放管服”改革措施的基础上，再推出18条审批便民服务措施，进一步优化营商环境，提高群众和企业的幸福感和获得感，争做推动全市优化营商环境的排头兵。

精简审批再次提速

取消6项行政审批事项。取消“机动车维修经营许可”“外商投资道路运输业立项审批”“铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具行驶公路许可”“城市公共汽电车经营者的审批”“城市公共汽电车客运线路和站点的审批”5项审批事项及“出具工程质量检测意见及鉴定报告”1项行政确认事项。

暂停办理6项登记备案事项。晢停办理“汽车租赁经营备案”“道路货物运输经营者设立分公司备案”“货运代理（代办）备案”“道路货物运输和货运站经菅者变更名称、地址备案”“从事船舶代理、水路旅客运输代理、水路货物运输代理业务备案”“道路客运经营者设立分公司备案”等6项登记备案事项。

积极推动再取消2项政务服务事项。积极推动取消“驾培机构报名联络点备案”和“教练车辆《道路运输证》核发”事项，报请市政府同意后实施。

下放权限让群众更加便捷

向中国（陕西）自由贸易试验区各片区下放（委托）3项行政管理事项。下放“道路货运站（场）经营许可”“道路货物运输经营许可”2项行政管理事项和委托“道路客货运输驾驶员从业资格许可”1项行政管理事项。

向中国（陕西）自贸试验区各片区管委会、四类“功能区”管委会委托9项行政管理事项。分别是：“道路旅客运输经营许可”“道路货物运输经菅许可”“道路普通货运经营许可（货运出租、搬家运输除外）”“道路普通货运经营许可（货运出租、搬家运输）”“道路运输站（场）经营许可”“机动车维修经营许可”“机动车驾驶员培训业务许可”“公共汽车和电车客运车辆运营证核发”和“道路危险货物运输经菅许可”。

压缩时限再减办理环节

审批要件再减少。客货运车辆定期审验申请材料由原来的24件压缩至16件，涉路施工许可申请材料由原来的7件压缩至4件，道路危险货物运输经营许可申请材料由原来的27项压缩至21件，公路工程设计及竣工验收申请材料由原来的20项压缩至13项。所有申请材料年底前精简63件以上，材料精简率达20％以上。

实行容缺受理和承诺审批。初次受理的审批事项，除涉及安全和审批核心要件外，其他要件实行容缺审批、承诺审批，未能在申请时提交的，可在现场勘验环节提交或邮寄送达，减少企业和群众跑腿。

办理时限再压缩。道路客货运输从业人员诚信考核客货运车辆（含危险品运输车辆）定期审验、机动车维修许可和机动车驾驶员培训许可中的变更企业名称（或法人）以及补证、企业注销等事项，在由20个工作日压缩到5个工作日的基础上，再压缩到4个工作日，实现当天办结；三级及以下客运站场站级验收由原来的20日压缩至5日。力争年底实现所有事项压缩办理时限55％以上。

积极推行“网上办”“零见面”。全力做好“事项向网上集中”，为基本实现群众和企业办事网上直办、就近能办、同城通办、异地可办打好基础。年底前，网上预审率达90％以上，不见面审批率达50％以上。

90％以上事项实现“最多跑一次”。市交通运输系统“最多跑一次”事项达总事项数的90％以上。对已公布的事项，严格按照实现方式，加强监督检查，确保群众办事真正跑一次。

年底前“马上办”事项达60％以上。积极探索“一窗受理、集成服务”模式，分板块设立综合窗口，建立预约、引导咨询等工作机制，推动服务前移，使广大群众充分了解如何办事，大幅减少不必要的跑腿次数。全力做好“事项向网上集中”，为基本实现群众和企业办事网上直办、就近能办、同城通办、异地可办打好基础。

常态化开展“局长驻窗口”办事体验活动。市局领导驻我局各办事窗口，受理企业和办事群众的申请资料，实地了解交通运输业务办理流程，梳理可合并、压缩和减少的办事环节及不必要的证明材料，指出办理过程中存在的问题及下一步需改进的措施等。局领导进驻各服务窗口每周1人次，进驻时间可在上午或下午工作时间随机选择，每次进驻时间不少于2小时。

推进政务服务事项标准化建设。落实好政务服务陕西省地方标准，突出抓好“八统一”梳理工作，即主项名称统一、子项或办理项名称统一、适用依据统一、办理时限统一、申请材料统一、申请表单统一、办事流程统一、业务流程统一。

创新服务措施更加利民

现场査验上门服务。积极探索主动上门服务。拟在全市交通运输各行业推广利用现场査验的时机，为企业和群众提供安全制度和安全管理指导，宣传交通政策法规。

自由选择从业资格学习。简化道路运输客货运驾驶员从业资格证申领程序。驾驶员网上直接报名，资料初审后，自愿选择是否培训或直接参加集中考试，年底前取消4．5吨以下货运资格证核发后，我市拟在区县增设考点，就近考试，合格后当场发证。

重复项目不再检测。“货运车辆综合性能检验”和“货运车辆安全技术检验”合二为一，减少货运车辆上线检测次数。

规范涉审中介服务。按照放管服改革工作要求，加强涉审中介机构管理，规范中介机构从业行为。通过梳理中介服务事项及中介服务机构，引导中介机构进入中介超市、规范收费，逐步形成公开公平、竞争有序、收费合理、服务高效的中介服务市场秩序，全面提升涉审中介服务质量和效率，促进我市交通运输行业健康发展。

整合服务热线更便民。将12328交通运输服务监督电话中的西安市业务并入12345市民热线，届时市民涉及西安市交通运输行业的相关咨询、投诉、求助、建议等诉求可直接拨打12345受理，也可按打12328选择西安业务后，市民来电将自动转入12345进行统一受理。

编辑： 张娟