上半年西咸新区生产总值同比增长14% 行政效能大幅提升

“打造全省一流营商环境 释放大西安新中心新动能”新闻发布会现场。

西部网讯（记者 朱童戈）今天（9月19日）上午，记者从“打造全省一流营商环境 释放大西安新中心新动能”新闻发布会上了解到，今年上半年，西咸新区生产总值同比增长14%，地方一般公共预算收入完成27.7亿元，同比增强57.5%，其中税收占比83.5%，以上指标均全省排名第一，延续了一季度“开门红”的态势，主要经济指标均顺利实现“双过半”。

“3450”行政效能提升改革 实行推广“一窗受理”“证照同发”

西咸新区党工委委员、管委会副主任姚海军在发布会上介绍，为了完善营商制度，西咸新区建立了一整套完善的制度运行机制，确定每月召开新区营商环境领导小组月例会，每两周分别召开“七个专项组”双周例会，每周召开优化提升营商环境周例会。

在提升行政效能方面，今年1月22日，西咸新区印发了《“3450”综合行政审批效能改革实施方案》，建立提前介入、优化流程、一口受理、集中审批、限时办结、信息共享、全城通办的运行机制，要求实现“3个工作日办结企业设立商事登记，4个工作日办结经营许可，50个工作日办结建设工程项目审批”。同时实行推广“一窗受理”“证照同发”的套餐式审批服务模式，实现企业在4个工作日内拿到营业执照，同时取得经营性许可。

构建“五星级店小二”服务体系 推进“证照分离”审批制度

记者从发布会上了解到，西咸新区目前正在着力构建“五星级店小二服务体系”，在项目招商、项目建设、投资运营三个阶段分别建立“招商服务店小二”“项目审批店小二”“项目建设店小二”服务体系，制定落实方案，确保一人一户，责任到人，为企业提供设立、落地、开工、运营全流程的五星级服务。同时，新区开展“便民服务下基层进社区”活动，上门办理老年优待证26583张，将市场主体按辖区网格化划分原则，建立微信交流群，积极落实“主动报到、随叫随到、服务周到、说到做到”的店小二服务理念。

同时，为切实降低市场准入门槛，解决企业“准入不准营”的问题，今年4月23日，西咸新区印发了《推进“证照分离”改革试点实施方案》，将涉及新区12个部门85项行政审批事项。截止目前，西咸新区共受理涉及“证照分离”事项2588项，其中审批改为备案755项，实行告知承诺166项，提高透明度和可预期性24项，强化市场准入1643项。

下一步，西咸新区计划在年底将营商环境各项指标达到全省领先水平，部分指标达到国内先进水平，到2020年，各领域营商环境便利度进入全国先进行列，形成充满活力、富有效率，更加开放的法治化、国际化、便利化营商环境。

编辑： 肖昌希