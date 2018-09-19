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“一带一路”城市党报联盟在西安成立 同时发布西安共识

时间：2018-09-19 12:34:08  来源：西部网-陕西新闻网  

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“一带一路”城市党报联盟在西安成立 同时发布西安共识

“一带一路”重大倡议提出五周年之际，今天（9月19日）来自全国25个城市的党报负责人齐聚古城西安，参加“一带一路”城市党报联盟成立仪式及采风活动，并发布《“一带一路”城市党报联盟西安共识》，打造“一带一路”沿线城市党报交流对话和形象展示平台。

“一带一路”城市党报联盟成立。

西部网讯（记者 刘望 实习生 张倬） 9月19日，“一带一路”城市党报联盟在西安正式成立，联盟由西安报业传媒集团联合全国副省级城市和“一带一路”沿线城市26家党报媒体发起。成立仪式上，同时发布了《“一带一路”城市党报联盟西安共识》，将共同打造“一带一路”沿线城市党报交流对话和形象展示平台。

“一带一路”城市党报联盟将以“传承丝路精神，服务一带一路”为宗旨，围绕“一带一路”建设开展倡议解读、政策分析、成就推介等工作，服务“一带一路”沿线城市政府决策。发挥各成员单位全媒体集群的综合优势，共同打造具有较强公信力、传播力、影响力的城市党报协作传播平台，推动各城市间的人文交流，为城市高质量发展贡献党报力量。

在同时发布的《“一带一路”城市党报联盟西安共识》中提出，联盟成员将发挥新闻媒体在沟通民心民意、扩大交流合作等方面的桥梁纽带作用。讲好丝路故事，传承丝路精神；共建传播平台，宣介城市形象；发挥智库作用，凝聚各方共识；建立共享机制，提升传媒影响；推动融合发展，探索产业合作。打造“一带一路”沿线城市交流对话、经验分享、形象展示的全新载体平台。

9月19-20日，与会嘉宾还将参加“社长（总编）看西安”采风活动，走访西安国际港务区、浐灞生态区、西咸新区等，感受西安推进国家中心城市和国际化大都市建设呈现的新活力、新气象。

 

编辑： 刘望

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