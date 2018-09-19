80余家军民融合单位齐聚陕西 瞄准智能制造核心产品

陕西军工智能制造论坛暨智能制造核心产品推介会在西安举行。

西部网讯（记者 刘望）今天（9月19日），陕西军工智能制造论坛暨智能制造核心产品推介会在西安举行，来自航天、航空、兵器、船舶、军工电子、高校以及民口配套等80余家单位的负责人参加会议。

本次会议旨在深入贯彻落实“军民融合”国家发展战略，充分发挥陕西省军工央企、军地院所、高等院校的技术优势和陕西民营企业的市场活力，深化省内军工各行业之间、军地军民之间产业配套合作，加快智能制造核心技术突破及产品应用，提升陕西省工业智能制造水平。

近年来，陕西充分发挥军民融合对国防建设和经济社会发展的双向支撑拉动作用。其中，全面实施智能制造工程，做大做强军民融合产业，对解决制造业“大而不强”、重要基础技术和关键零部件对外依存度高、产业链结构不合理等问题，促进供给侧结构性改革具有重要意义。

陕西省国防科技工业办公室主任原忠德在致辞中说，当前，陕西将航空航天、机器人、集成电路、大数据等14个产业领域列为重点，着力产业链培育，打造新的支柱产业，以智能制造、军民融合等六大工程为抓手，大力推动制造业发展方式转变。

会上，包括航天九院16所在内的3家国内智能制造单位，以及西安交通大学智能机器人创新研究院就军工信息化、精益制造、智能机器人技术发展趋势和相关内容作了主题汇报；航天九院16所、北京华天海峰科技股份有限公司就军工智能制造核心产品、智能制造关键系统进行了发布推介；航天九院16所对智能制造实施典型案例进行了分享。

与会嘉宾还参观考察了航天九院16所工业机器人产业园和陕西雷神智能装备有限公司，并就陕西高端装备智能制造、军民两用技术应用及推广进行交流座谈。通过洽谈合作意向，产学研合作对接，快速推进产业聚集和项目实施，实现共赢发展。

据了解，本次会议由陕西省国防科技工业办公室、中国航天科技集团第九研究院主办，西安航天基地管委会、航天九院16所协办。陕西省国防科技工业办公室副主任王伟主持会议，中国航天科技集团第九研究院副院长万彦辉、中国航天科技集团第九研究院16所所长任宏科受邀出席了会议并致辞。

编辑： 刘望