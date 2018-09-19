陕西水务集团在山阳县开展金秋助学 为贫困学子送温暖

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 汤少林）9月18日，陕西省水务集团驻山阳县伍竹园社区工作队传达了集团党委对困难学子们的关心，对今年考入大学和高中的贫困家庭分别给予5000元和4000元的资助，发放助学金2.2万元，为困难学子能够继续深造送去了温暖和希望。

为确保社区“金秋助学”活动顺利开展，将助学金真正用在需要的困难家庭学生，集团工作队和社区干部对辖区内的困难家庭及在校学生进行排查，做好记录建立档案。同时在社区进行广泛宣传，深入开展金秋助学活动。经过摸底排查，共有8名学生收到录取通知书。他们根据入学报到手续，最终确定对3名高一新生和2名大一新生家庭进行资助，并提高了对高一新生家庭资助金额。结合伍竹园社区实际，集团党委同意了集团工作队的建议，拨付资金2万元，为全日制寄宿学校性质的伍竹园小学16名教师购置席梦思床，改善教师们的工作和生活条件，鼓励他们安居乐业，做好新时期的“园丁”。

工作队还和有关方面联系，近日将在伍竹园小学开展“互联网+教育”智力扶贫进校园活动，向学校捐赠数字教育资源（英语），免费安装和使用移动宽带及设备。

编辑： 熊惠玲