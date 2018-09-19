国际智库论坛西安举行 强化智库支撑引领作用

国际智库论坛上，20多位中外专家学者展开了广泛交流和研讨。
西部网讯（记者 凌旎 李卓然 实习记者 丛雪婷） 昨天（9月18日），第三届中法文化论坛主体活动——国际智库论坛在西安举办。围绕“‘一带一路’与人类命运共同体”主题，20多位中外专家学者为加强国际智库交流与合作，推动构建人类命运共同体的共识，促进民心相通，展开了广泛交流和研讨。
国际智库论坛由主旨演讲和“一带一路”与人类命运共同体、“一带一路”与智库合作、“一带一路”与民心相通三个主题论坛组成。记者了解到，首次举办国际智库论坛是本届中法文化论坛的一次创新，旨在强调全球顶尖专家在为构建人类命运共同体方面的建言献策、舆论引导、决策咨询的重要作用。
全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺在论坛上说，智库是现代社会中创造思想、交流思想、传播思想的重要载体，推动“一带一路”建设，离不开智库的支撑引领作用。欧美同学会作为中国留学人员组成的团体组织，具有跨文化、跨语言、跨学科、跨领域的鲜明特点，在“一带一路”智库建设方面具有独特优势。
中国人民大学国际关系学院教授金灿荣认为，“人类命运共同体”这个概念既有中国特色也有世界意义。中国特色包含了“求己”和“合作”，强调“合”文化，就是强调人类的共同性。“这是对如今世界被‘碎片化’的一种抵制，反映了我们的心态和决心。而智库就像是‘大脑’， 如果能通过智库在国际间达成某种默契，就会在决策者和公众间形成广泛的影响力，对各国友好关系起到稳定作用。
编辑： 张娟
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