榆林学院明年起招收硕士研究生 致力建高水平应用型大学

9月16日，榆林学院举办推进高水平应用型大学建设暨庆祝建校60周年大会。
西部网榆林讯（记者 李明）今天（9月19日）上午，记者从榆林学院了解到，经国务院学位委员会核查，同意该校从2019年开始在材料与化工、农业（农艺与种业、畜牧）2个授权点开展硕士研究生招生、培养和学位授予工作。
据了解，榆林学院近年来大力开展研究生联合培养工作，不断探索研究生联合培养的模式与路径，先后与西北农林科技大学、西北大学在畜牧学、作物学、化学工程与技术和中国语言文学等学科建成陕西省研究生联合培养示范工作站4个，与西安石油大学、陕西理工学院、延安大学、西安体育学院等院校签署了联合培养研究生协议并开展实质性培养工作，吸引了70多名研究生进站工作学习，有40余位教师被这些院校遴选为兼职硕士生导师，为获得硕士学位授予权奠定了坚实基础。
2017年，在国务院学位委员会开展新一轮博士、硕士学位授予单位申报工作中，榆林学院凭借多年办学积累在省内多所高校的激烈竞争中胜出，被省学位委员会确定为“按需推荐高校”报送国务院学位委员会，经核查，国务院学位委员会最终确定榆林学院为硕士学位授予单位。
榆林学院表示，这是学校办学的历史性重大突破，也是学校发展史上具有里程碑意义的重大事件，标志着该校办学层次和办学水平迈上新台阶，将更加有力地推进学校内涵式建设和发展。该校表示将高度重视硕士点的建设工作，确保高素质人才培养质量，并积极培育新的硕士点，力争早日建成高水平应用型大学。
编辑： 张娟
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