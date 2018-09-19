“九一八”事变87周年 《我是川军》亮相古城展现民族精神

西部网讯（记者 刘璞华）在“九一八”事变87周年纪念日当天，一部反映1938年川军英勇抗日的音乐剧《我是川军》，亮相第五届丝绸之路国际艺术节舞台。

音乐剧《我是川军》改编自冯小涓同名小说，由四川省歌舞剧院音乐剧团创排。故事以一位川军老战士的回忆展开，讲述了一支川军补充连坚守被日军围困的小城，最终全部壮烈牺牲的故事。这支川军里有战地女护士、川剧演员、半聋半哑的和尚、浑身江湖气的杀猪匠等小人物，他们在信任与分歧中，与日寇鏖战28天，坚持守城，直到弹尽粮绝。剧中人物性格各有不同，在服饰、语言、音乐风格甚至武器上均有区分，这些不同又在共同的奋斗信念上得到统一，表现了普通百姓毫不畏惧、坚守革命信仰的众生相。

该剧拥有强大的主创阵容，由廖昌永担任艺术总监，魏明伦担任文学顾问，查丽芳担任编剧，王舸担任导演，程远担任作曲。全剧情节曲折悲壮，风格悠远凄婉，以音乐、舞蹈等艺术形式还原350万川军奋力抵抗日本侵略者的历史。剧中的音乐兼具川味元素与现代风格，所有音乐都在维也纳用交响乐现场录制。唱段中有《槐花及时开》 等四川民歌，并融入大量的四川方言，让川人形象原汁原味地立在了舞台上。剧中还有多个川军老兵参加抗战的真实历史。

演出结束，全场掌声雷动，观众纷纷表示欣赏的是一部史诗般的艺术作品，重温的是那段峥嵘岁月，感受的是永垂不朽的民族精神。作为2016年国家艺术基金资助项目，《我是川军》不仅在艺术创作上感人至深，还具有非常重要的爱国主义教育意义。据了解，该剧通过政府购买服务的形式，常年在四川建川博物馆驻场演出，警示前来参观的人们勿忘国耻。