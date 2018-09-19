陕西科技工作者创新创业大赛决赛开启 330余科技项目参与

2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛决赛开幕仪式现场（摄影 宋佳）

西部网讯（记者 李媛）9月18日，由陕西省科学技术协会、陕西省教育厅、陕西省科学技术厅、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会主办，陕西省高校科协联合会、陕西省青少年科技交流中心、陕西省创新驱动共同体、西安统筹科技发展有限公司联合承办的2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛决赛在西咸新区沣东新城开幕。

陕西省科学技术协会党组书记、常务副主席孙科致辞时说，大赛旨在以科技创新和科技工作者现实需求为导向，搭建服务创新平台，加快技术成果转化应用，促进创新链、产业链、资金链、政策链协同互动，推进大众创业万众创新，为实施“五新”发展战略和“一带一路”倡议提供科技支撑。“我们期待通过大赛，与经济社会发展需求紧密结合的创新创业项目能够持续涌现，并且绵绵不断地为陕西经济发展和实现追赶超越目标提供智力支持。”孙科说。

据了解，本次大赛以“创新驱动发展·科技成就梦想”为主题，旨在充分发挥科技工作者生力军作用，进一步激发广大科技工作人员创新争先热情，推动科技成果转化和科技型企业孵化。大赛汇集了省内外近300家高校、企业、科研院所、孵化器及科技组织推荐的330余个高水平科技项目。经预赛、复赛，最终152个项目入围决赛。

决赛分为两个阶段：第一阶段，入围项目将进行现场答辩，经专家组评审后，产生进入路演答辩的项目和铜奖获奖项目；第二阶段，每个项目将围绕“产品核心技术及自主知识产权、商业模式、市场需求、融资需求、团队组成”几个方面进行阐述，角逐金银奖。

决赛评审由技术专家和创投专家组成，分为信息技术、生命医药、农业科技、先进制造、材料与工程、新能源及节能环保6个组，每组设一位组长。专家评审将从产品核心竞争力、市场前景、商业模式、发展规划与财务风险、团队组成5个方面综合考虑，确定决赛获奖项目。

记者了解到，陕西省科技工作者创新创业大赛于2016年首次举办，三年以来，得到了科技工作者的一致好评，科技成果转化平台作用日显，70多个项目通过产业园区、科技企业孵化器、创业投资机构成果孵化落地。前两次大赛的参赛获奖项目“秦盾”云加密数据系统、太阳能Wi-Fi无人机、“卫星互联网”、机器人室内定位导航、“‘翱翔’系列微小卫星产业化”、机械式电梯坠落减速缓冲救生装置等一大批项目，得到百余家全国知名投资机构的基金合伙人、知名投资人和市场的青睐追逐，通过大赛取得了良好的经济效益。

编辑： 王瑜