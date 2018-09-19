陕西科技工作者创新创业大赛决赛开启 330余科技项目参与

2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛决赛开幕仪式现场（摄影 宋佳）
西部网讯（记者 李媛）9月18日，由陕西省科学技术协会、陕西省教育厅、陕西省科学技术厅、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会主办，陕西省高校科协联合会、陕西省青少年科技交流中心、陕西省创新驱动共同体、西安统筹科技发展有限公司联合承办的2018“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛决赛在西咸新区沣东新城开幕。
陕西省科学技术协会党组书记、常务副主席孙科致辞时说，大赛旨在以科技创新和科技工作者现实需求为导向，搭建服务创新平台，加快技术成果转化应用，促进创新链、产业链、资金链、政策链协同互动，推进大众创业万众创新，为实施“五新”发展战略和“一带一路”倡议提供科技支撑。“我们期待通过大赛，与经济社会发展需求紧密结合的创新创业项目能够持续涌现，并且绵绵不断地为陕西经济发展和实现追赶超越目标提供智力支持。”孙科说。
据了解，本次大赛以“创新驱动发展·科技成就梦想”为主题，旨在充分发挥科技工作者生力军作用，进一步激发广大科技工作人员创新争先热情，推动科技成果转化和科技型企业孵化。大赛汇集了省内外近300家高校、企业、科研院所、孵化器及科技组织推荐的330余个高水平科技项目。经预赛、复赛，最终152个项目入围决赛。
决赛分为两个阶段：第一阶段，入围项目将进行现场答辩，经专家组评审后，产生进入路演答辩的项目和铜奖获奖项目；第二阶段，每个项目将围绕“产品核心技术及自主知识产权、商业模式、市场需求、融资需求、团队组成”几个方面进行阐述，角逐金银奖。
决赛评审由技术专家和创投专家组成，分为信息技术、生命医药、农业科技、先进制造、材料与工程、新能源及节能环保6个组，每组设一位组长。专家评审将从产品核心竞争力、市场前景、商业模式、发展规划与财务风险、团队组成5个方面综合考虑，确定决赛获奖项目。
记者了解到，陕西省科技工作者创新创业大赛于2016年首次举办，三年以来，得到了科技工作者的一致好评，科技成果转化平台作用日显，70多个项目通过产业园区、科技企业孵化器、创业投资机构成果孵化落地。前两次大赛的参赛获奖项目“秦盾”云加密数据系统、太阳能Wi-Fi无人机、“卫星互联网”、机器人室内定位导航、“‘翱翔’系列微小卫星产业化”、机械式电梯坠落减速缓冲救生装置等一大批项目，得到百余家全国知名投资机构的基金合伙人、知名投资人和市场的青睐追逐，通过大赛取得了良好的经济效益。
编辑： 王瑜
娱乐当晚，江苏卫视也通过微博发声，“江苏卫视坚决拥护广电总局调查收视率造假问题，构建公平、健康的行业环境”。09-19
娱乐小新也第一时间联系了出品方之一的芒果娱乐，获悉新版《还珠格格》目前演员阵容尚未确定，将于2019年启动拍摄。09-19
娱乐其中达伦·克里斯获得了限定剧最佳男主角奖，瑞恩·墨菲获得限定剧最佳导演奖。09-19
娱乐如一部一小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。09-19
娱乐大家都知道，谢娜出生于四川德阳，她本次就在短视频中介绍了两样家乡美食：细挂面和八宝油糕。09-18
娱乐杨洋出席生日会，身穿白色衬衫搭配宝格丽Serpenti Block系列黑色围巾化身舞者，阳光精致、飘然悦动。09-18
娱乐晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”一首低徊的《送别》，回响在八宝山殡仪馆的安静一隅，诉说着人们此刻的心情。09-18
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。09-17
娱乐单田芳生前好友、弟子以及众多评书爱好者来到八宝山殡仪馆大礼堂，送单老最后一程，很多人眼含热泪，甚至失声痛哭。09-17
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14