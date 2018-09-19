2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛评选结束，9月29日颁奖。

西部网讯（记者 刘望 肖阳熠） 2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛参赛作品评选正式结束，来西安美术学院的10名专家教授对参赛作品进行了评选，共评选出一等奖7位、二等奖21位、三等奖42位，优秀奖若干名。获奖名单稍后将通过西部网、大赛官方微信公众平台“娃呀”（ID：wayaqinzituan）公布。

2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛评选结束，9月29日颁奖。

黄帝陵是中华文明的精神标识，其标志性、唯一性、至高性不可取代，是全球华人识别血脉认同、溯源宗族谱系的情感纽带，是华夏儿女识别文化认同、图索历史经络的文明奇观，是坚定文化自信不可或缺的文化源泉和精神动力。

2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛评选结束，9月29日颁奖。

2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛鼓励学生通过学习“黄帝”知识，以绘画或书法作品的形式将自己心中的“黄帝”表达出来，进一步巩固炎黄子孙识别哲学认同、共建心灵家园的精神奇观。

部分参赛作品

3月27日，本次大赛在西安市曲江一小正式全面启动，并先后在宝鸡、汉中、咸阳等地举办分赛。7月至8月，大赛总决赛在西安市举办，3800余位学生参与到总决赛现场绘画中，最终收到来自319所学校的20931幅参赛作品。经过“初赛百人评审团”和 “大赛专家评审团”的评审后，最终有3800余幅作品进入决赛。进入决赛的3800余位“小画家”进行现场绘画。

部分参赛作品

今天，西安美术学院专家评审团对“小画家”现场绘画的作品进行了终评，共评选出书法类一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖，绘画类一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖，优秀指导教师、优秀组织单位、战略合作单位等奖项。9月29日，将对获奖作品进行颁奖。

部分参赛作品

全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛已成功举办两届，今年为第三届。与往年不同，今年的比赛首次在宝鸡、汉中、咸阳设立城市分赛场，同时邀请到海外华裔小朋友参赛，做到海内外中小学生同时学习学习黄帝文化，参与绘画大赛。今年还首次通过现场绘画的方式让学生享受绘画的乐趣，邀请了西安美术学院专家对画作进行评审。

部分参赛作品

评审委员、西安美术学院国画系副教授郭茜在现场的3800幅画作里挑选出了最有想象力的一幅，她说，作为评委，对本次少儿绘画作品的评选不仅要参考哪张画作美观，更要注重绘画作品是否解放了孩子们的想象力，画作是否具有朴素的绘画笔法，能否给孩子们带来乐趣，避免孩子们对“黄帝陵”对炎黄文化产生刻板印象。

2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛评选结束，9月29日颁奖。

据了解，2018全国“你心中的黄帝陵”少儿书画大赛（以下简称“大赛”）由陕西省委网信办、陕西省教育厅、陕西省祭陵办主办，陕西省各市（区）网信办、教育局、各参赛学校协办，西部网、公祭轩辕黄帝网承办。