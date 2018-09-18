小情侣西安住酒店 女友却在睡梦中疑遭服务员性侵

西部网（陕西广播电视台《都市快报》）提高自我防范意识很重要，不然很可能发生危险。前两天，一名女孩醉酒后与男友入住在西安一家名叫鑫摩登的酒店。可没想到，在男友出门后不久，该酒店一名服务员竟潜入房间对其施暴。事发后，辖区警方通过监控将犯罪嫌疑人抓获。目前，该男子因涉嫌强奸，被警方依法刑事拘留。

小李和女朋友小刘今年9月7日从陕北来西安游玩，入住在南二环东段附近的鑫摩登酒店。

小李说，9日当晚两人喝了两瓶酒，女朋友喝的有点多。

小李：“凌晨五点入住酒店的，我安顿好她，我就出去和朋友聊天去了。”

在离开房间去七楼找朋友之前，小李考虑到醉酒的女友独自留在房间内，他还专门给酒店同层前台服务员交代了一声，说房间有什么事的话到702房间找他。

和朋友聊天两个多小时后，小李再次回到五楼的房间之后，发现仍在熟睡中的女朋友似乎有点不对劲。

小李：“我当时走的时候，我给她把衣服脱了，她在被子上边睡着呢。然后回来时候在被子里面睡着呢，身下还多了一张房卡。”

莫名其妙，一张不属于他们的房卡，究竟从何而来？小李和女朋友决定找酒店调取监控看看。

女朋友小刘：“当我看了酒店监控的那一刻起，我就不想活了。”

监控显示，凌晨5：45，一名白衣男子进入了小刘所在的房间，而在6分钟后，男子从房间出来了，而5分钟之后，男子又一次进入房间。

都市快报全媒体记者：“你当时有没有感觉到有人进来？”

女朋友小刘：“没有，我当时喝醉了，什么都不知道。”

虽然女朋友因为酒醉意识不清，想不起来男子进入房间后发生了什么，但小李怀疑，男子两次进入房间一定是对自己的女友做了过分的事情。而且小李发现，这个男子就是之前自己叮嘱过的那位酒店男服务生！

监控发现异常之后，小刘就第一时间向西安公安雁塔分局等驾坡派出所报了警。今天都市快报全媒体记者见到了鑫摩登酒店的一名负责人。负责人说，这名员工在酒店工作半年多了，现在事情在走法律程序，其他不愿多说。

小李告诉都市快报全媒体记者，经过派出所民警询问嫌疑男子，承认、自己进入了房间。而都市快报全媒体记者从西安公安雁塔分局了解到，这名当事的酒店服务员，因涉嫌强奸，已被警方依法刑事拘留。

编辑： 王瑜