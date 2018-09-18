第三届中法文化论坛西安开幕 为文化发展寻求新契机

9月18日，第三届中法文化论坛在西安开幕。
西部网讯（记者 凌旎 李卓然 实习记者 丛雪婷）今天（9月18日）上午，由欧美同学会、法国展望与创新基金会主办，西安市人民政府、中法文化艺术研究中心承办的第三届中法文化论坛在西安开幕。
全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺，法国前总理拉法兰，陕西省委书记、省人大常委会主任胡和平，中央统战部副部长戴均良，法国驻华大使黎想在开幕式上致辞，陕西省委常委、西安市委书记王永康，省委常委、省委统战部部长姜锋，省委常委、省委秘书长钱引安，省人大常委会副主任郭青，省政府副省长魏增军等和中法两国各界代表500多人参加。
本次论坛的主题为“一带一路”：文明互鉴与创新。领导、专家们用自己多年深耕文化、艺术领域的丰富经验，阐述了对深化中法两国深层次交流的独到见解。
西安美术学院院长郭线庐对法国一点都不陌生，因为在法国开办了工作室，学校教师、学生去巴黎学习已成为常态，法语在校园也很普及。“这些年来，中法艺术家的沟通渠道越来越多，交流也从艺术表现形式逐渐拓展到发展思想、理念以及文化定位上。如今我们的态度更加务实，就是要在中法文化具体的创作领域中找寻共同点，阐述个性观点。”
郭线庐认为，本次中法论坛最重要的就是给中法艺术工作者提供了一个探索文化发展内涵的平台，让彼此能够从文化中汲取营养。
“这次来到西安，我想谈谈在能源、环保、气候变化和低碳经济等方面的看法，希望能促进中法两国的交流和合作。”巴黎政治学院可持续发展与国际关系研究所研究员王鑫在接受记者采访时说。
他认为，“一带一路”倡议是绿色、包容、共赢、互惠的，而法国在绿色低碳领域也有颇有建树。“中法两国有机遇，也有能力从企业、国家的层面参与绿色项目在全球范围的建设。这次论坛让两国进行了更深刻的沟通，为打造政治、经济互动交流的平台奠定了坚实基础。”
欧美同学会法比分会副会长、中科院研究院刘公社告诉记者，陕西和法国的交流体现在方方面面，包括一块小小的奶酪。“在陕西佳县扶贫时发现当地有发展奶山羊产业的潜质，但缺乏优质草料。我们在此地种植了蛋白质含量很高的牧草，奶山羊吃了好草，能产好肉好奶，羊奶制成高品质的奶酪，然后销往法国。”
刘公社说，法国人对奶酪的需求很大，对陕西悠久的历史文化更是向往。希望通过自己的努力打通这条销售渠道，既为佳县创造经济效益，醇香的奶酪也能为陕西与法国沟通交流创造新的契机。
编辑： 王瑜
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