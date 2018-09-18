创业担保贷款政策通报会今天举行 营造支持就业创业氛围

创业担保贷款。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 为进一步推进创业担保贷款工作，陕西省人力资源社会保障厅和中国人民银行西安分行决定从9月20日至10月31日在全省范围内开展创业担保贷款政策宣传月活动。

在今天（9月18日）上午举行的新闻通气会上，省人力资源和社会保障厅再就业服务中心副调研员王敏学介绍了我省现行创业担保贷款扶持的对象及条件、贷款额度和贷款期限、贷款利率和贷款贴息等方面情况。

个人贷款扶持对象范围是具有本省户籍，在法定劳动年龄内的城镇登记失业人员，化解过剩产能企业职工、网络商户和建档立卡贫困人口，今年首次将农村自主创业农民纳入创业担保贷款扶持范围。

王敏学：“个人借款人在提交创业担保贷款申请时，本人及其配偶应没有其他贷款。这一条是今年政策主要放开的因素，从2013年要求是在申请提交向前追五年没有贷款记录，这次放开了，只要你申请的时候，只要夫妻没有贷款记录，就可以申请创业贷款。”

个人借款人贷款额度最高不超过10万元，合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款额度最高不超过50万元，贷款期限最长不超过3年。企业借款人贷款额度最高不超过200万元，贷款期限最长不超过2年。

另外，个人借款人贷款利率可在贷款合同签订日贷款基础利率的基础上上浮不超过2个百分点，贷款利息按2年全额贴息，其中，我省贫困地区上浮不超过3个百分点，贷款利息按3年全额贴息。

王敏学：“这个指的主要是咱们省56个贫困县可以享受三年的全额贴息，国家一直是按50%贴，咱们陕西从2012年以后，全部是按基础利率百分之百贴息，这个是咱们省的一个突破点。”

今年以来，我省对个人借款人的反担保方式进行了完善，降低了申请担保的条件和门槛，同时个人借款人申请贷款办理程序、担保机构对借款人资格审核认定程序、企业借款人申请贷款办理程序等都得到大幅精简。

王敏学：“抵押品、质押品包括产权明晰的房屋、汽车、机械设备、大件耐用消费品、有价证券及知识产权、应收账款等。信用乡（村）推荐的个人借款人原则上可免除反担保；对由人社部门认定的创业孵化示范基地统一提供反担保的个人借款人可免除反担保。”

据介绍，9月20日至10月31日创业担保贷款政策宣传月活动期间，我省将开展送政策走基层服务活动，利用“两微一端”网络渠道广泛宣传，进一步营造全社会支持就业创业的良好氛围。

编辑： 王瑜