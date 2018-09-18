“公交周”期间西安市公交八项活动倡导绿色出行。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵) 2018年“中国城市公共交通周暨无车日活动”从昨天（9月17日）开始到本月23日结束，今年的主题是“绿色出行、从身边做起”。西安市公交总公司将通过开展一系列活动，向广大交通参与者宣传推广公交优先、绿色出行的理念和举措。

在西安市公交总公司今天（9月18日）上午举行的公交开放日现场，三十多名西安市民和大学生代表一同参观了公交总公司的智能调度中心和热线服务中心，现场感受近年来西安公交智能化发展特色及服务举措。

西安市公交总公司智能调度中心目前可实现线路车辆实时动态简图监控，车载视频监控，故障车、事故车应急处理等八项功能。公交965315服务热线中心开通坐席16个，拥有话务员34名，为乘客提供线路咨询、受理投诉建议等功能。

大学生代表蓝钰萱：“比如说等很久车还没有来，然后一来,来两三辆，但是现在这个情况确实减少了，原来不懂是为什么，但是今天参观完之后，看到是管理非常到位了。”

今年“中国城市公共交通周暨无车日活动”期间，西安市公交总公司还将开展纯电动公交车辆展示、支付宝优惠乘车、有奖监督等八项活动。

西安市公交总公司服务稽查部副部长刘蕊艳：“在公交周的一周期间，大家每天首次乘车使用支付宝的话，可以每人一次享受1分钱乘车这种优惠活动。市民在乘车的过程中，发现我们的公交驾驶员有在营运中使用打手机、吸烟、打瞌睡、开斗气车或者是在闲聊，这5种有害安全的行为，我们可以进行现场纠违,并拨打我们的公交服务热线965315，来参与我们的有奖监督。”

据了解，西安市公交总公司现有营运公交车约7299辆，其中新能源公交车4177部，占营运车辆总数的59．67％；纯电动公交车2802辆，占营运车辆总数的40．03％。

刘蕊艳：“预计到2018年年底，我司纯电动车将会有3650部，占比将达到总营运车数的52.1％，另有气电混合动力车1375辆，占比19.6%，新能源车辆占比累计将达到70%，其余均为天然气车辆，空调车占比将超过90%。”