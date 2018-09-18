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安康又是一年丰收忙 稻田一片金黄色

2018-09-18 19:12:51 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜   点击图片进入下一页

西部网讯（通讯员 赵华斌 吕雷） 9月17日，岚皋县首届庆中国农民丰收节暨南宫稻作文化节主题活动在岚皋县南宫山镇桂花村举行。

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