中秋大数据：老陕钟爱月饼礼盒 "小猪佩奇月饼"成座上宾



网上售卖的“小猪佩奇”月饼。（图片来源于网络）



西部网讯（记者 熊惠玲）随着中秋节的临近，月饼销售也逐渐进入一个高峰期，9月18日，京东大数据研究院对外公布了一组9月7日—9月16日关于中秋月饼线上销售的大数据，陕西中秋节前期月饼销量达到了上年同期的3倍，鲜花和混合口味月饼受老陕欢迎，而在众多的“IP月饼”“奇葩口味”月饼中，陕西人对“小猪佩奇月饼”很感兴趣。

陕西人喜欢买“月饼礼盒” 偏爱鲜花、混合口味

数据显示，中秋节前期，月饼礼盒的销量总体高于月饼及月饼礼券的销量，同时月饼礼盒的销量增幅也较高，达到上年同期的3.1倍，月饼（非礼盒装）的销量达到上年同期的2.1倍，月饼礼券的销量则达到上年同期的1.6倍。

从月饼类商品的销量及增幅来看，越来越多的人开始选购“月饼礼盒”。而最爱买“月饼礼盒”的消费者则来自新疆、甘肃、陕西；最爱买“月饼（非礼盒装）”的消费者来自贵州、青海、西藏；最爱买“月饼礼券”的消费者来自上海、北京、江苏。

在陕西，中秋节前期月饼销量达到了上年同期的3倍，月饼销量TOP5城市为西安市、咸阳市、渭南市、宝鸡市、汉中市；月饼销量同比增幅TOP3城市为铜川市、榆林市、延安市，这些城市的销量达到上年同期的4.3倍以上。

从年龄上看，16-35岁人群的购买量占比较上年提升了10%，消费人群结构趋于年轻化性别上，越来越多的女性用户购买月饼，女性用户购买量占比较上年提升近3%。从各口味的地域销量占比来看，陕西消费者偏爱的月饼口味是：鲜花、混合口味。

“IP月饼”“奇葩口味”月饼盛行 老陕喜欢“小猪佩奇月饼”

除了传统常规的月饼，各类“IP月饼”“奇葩口味”月饼也在消费者中受到了追捧。数据显示，“迪士尼月饼”在中秋节前期销售额达到上年同期的3.1倍，最受欢迎的商品是快乐梦幻月饼礼盒、快乐炫月黑皮中秋月饼礼盒、大白暖心冰皮月饼四种口味等，北京、上海、广东、浙江、河南的消费者购买了更多的“迪士尼月饼”。

上海小龙虾苏式鲜肉酥皮月饼受到消费者关注，北京、上海、广东、江苏、重庆的消费者购买了“小龙虾月饼”。上海、广东、北京、陕西、江苏的消费者则购买了更多的“小猪佩奇月饼”。

编辑： 熊惠玲