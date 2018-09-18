中秋大数据：老陕钟爱月饼礼盒 "小猪佩奇月饼"成座上宾

西部网讯（记者 熊惠玲）随着中秋节的临近，月饼销售也逐渐进入一个高峰期，9月18日，京东大数据研究院对外公布了一组9月7日—9月16日关于中秋月饼线上销售的大数据，陕西中秋节前期月饼销量达到了上年同期的3倍，鲜花和混合口味月饼受老陕欢迎，而在众多的“IP月饼”“奇葩口味”月饼中，陕西人对“小猪佩奇月饼”很感兴趣。
陕西人喜欢买“月饼礼盒” 偏爱鲜花、混合口味
数据显示，中秋节前期，月饼礼盒的销量总体高于月饼及月饼礼券的销量，同时月饼礼盒的销量增幅也较高，达到上年同期的3.1倍，月饼（非礼盒装）的销量达到上年同期的2.1倍，月饼礼券的销量则达到上年同期的1.6倍。
从月饼类商品的销量及增幅来看，越来越多的人开始选购“月饼礼盒”。而最爱买“月饼礼盒”的消费者则来自新疆、甘肃、陕西；最爱买“月饼（非礼盒装）”的消费者来自贵州、青海、西藏；最爱买“月饼礼券”的消费者来自上海、北京、江苏。
在陕西，中秋节前期月饼销量达到了上年同期的3倍，月饼销量TOP5城市为西安市、咸阳市、渭南市、宝鸡市、汉中市；月饼销量同比增幅TOP3城市为铜川市、榆林市、延安市，这些城市的销量达到上年同期的4.3倍以上。
从年龄上看，16-35岁人群的购买量占比较上年提升了10%，消费人群结构趋于年轻化性别上，越来越多的女性用户购买月饼，女性用户购买量占比较上年提升近3%。从各口味的地域销量占比来看，陕西消费者偏爱的月饼口味是：鲜花、混合口味。
“IP月饼”“奇葩口味”月饼盛行 老陕喜欢“小猪佩奇月饼”
除了传统常规的月饼，各类“IP月饼”“奇葩口味”月饼也在消费者中受到了追捧。数据显示，“迪士尼月饼”在中秋节前期销售额达到上年同期的3.1倍，最受欢迎的商品是快乐梦幻月饼礼盒、快乐炫月黑皮中秋月饼礼盒、大白暖心冰皮月饼四种口味等，北京、上海、广东、浙江、河南的消费者购买了更多的“迪士尼月饼”。
上海小龙虾苏式鲜肉酥皮月饼受到消费者关注，北京、上海、广东、江苏、重庆的消费者购买了“小龙虾月饼”。上海、广东、北京、陕西、江苏的消费者则购买了更多的“小猪佩奇月饼”。
编辑： 熊惠玲
娱乐大家都知道，谢娜出生于四川德阳，她本次就在短视频中介绍了两样家乡美食：细挂面和八宝油糕。09-18
娱乐杨洋出席生日会，身穿白色衬衫搭配宝格丽Serpenti Block系列黑色围巾化身舞者，阳光精致、飘然悦动。09-18
娱乐晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”一首低徊的《送别》，回响在八宝山殡仪馆的安静一隅，诉说着人们此刻的心情。09-18
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。09-17
娱乐单田芳生前好友、弟子以及众多评书爱好者来到八宝山殡仪馆大礼堂，送单老最后一程，很多人眼含热泪，甚至失声痛哭。09-17
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12