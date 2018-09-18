安康倡导跨省市探访汉江沿线海事文化 支持志愿者找寻航运“老故事”

安康倡导跨省市汉江行寻找与汉江有关的老故事。

安康倡导跨省市汉江行寻找与汉江有关的老故事。

西部网安康讯（记者 毛明博） 从9月17日起至22日，由安康市海事局牵头，中国汉江航运博物馆发起的海事文化探访“汉江行”活动正式启动。

9月17日，安康市地方海事局向旬阳汉江航运博物馆馆员、湖北襄阳拾穗者民间文化工作者代表及重庆关注汉江的志愿者共同组织的探防队授旗。

安康市地方海事局局长许伯昌在客观评价了中国汉江航运博物馆在挖掘汉江航运文化的贡献外,希望志愿者在聚焦安康海事文化外，还要充分挖掘与安康周边海事文化交流与融合和影响，并通过挖掘和保存与海事文化有关联的老人物、老故事，为汉江航运留下珍贵的历史影像。

据了解，此次 “汉江行”活动先期由汉江西线上溯至汉江发源地，先后历经安康城区、汉阴、石泉、洋县、西乡、城固、南郑等地，在走访中志愿者联合开展“关注南水北调水源地，一江清水送北方”社会调查，重点关注南水北调移民文化、乡村旅游建设、户外文化建设、秦巴山区移民研究等，以便更好地挖掘和抢救3000里汉江航运文史资料。

编辑： 王瑜