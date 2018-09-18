岚皋近百农民“打谷子”比赛 欢庆首届“中国农民丰收节”

岚皋农民用打谷子比赛庆祝中国丰收节。
西部网安康讯（记者 毛明博） 开镰了，打谷子了……9月17日，随着村上老者用抑扬顿挫语调发出号令后，来自岚皋县南宫山、城关、民主、蔺河等12乡镇的农民代表撸起袖子，挽起裤腿在南宫山梯田的指定区域开始割水稻打谷子比赛了。
40多岁的廖志友是岚皋县蔺河镇大湾村人，前不久探亲回家的他报名参加打谷节。习惯拿流水线上产品的手重新拿起镰刀时显得生疏了不少，为此他曾在家偷偷练习，想在比赛中给大家争光添彩。
谷子是岚皋当地人对水稻的俗称。选手们的比赛场是海拔1500米的巴山深处岚皋县南宫山镇桂花村这处有300多年历史的古梯田。这处近千亩的梯田，每逢金秋时节，从山底到半山腰，层层叠叠金光灿灿，始终洋溢着丰收的味道。
9月17日，随着一声哨令，来自岚皋县12个镇的参赛队伍展开了一场热火朝天的田间打谷赛。割稻、打谷、捆扎、计时、称重……队员动作娴熟，气氛紧张激烈。
廖志友很卖力的在比赛中割水稻，割完水稻还和同伴一起在打谷的拌桶边，甩开膀子给谷子脱离，伴着“砰砰砰砰”的节奏声，一大把一大把的稻粒就堆满打谷用的拌桶。
不到一顿饭的时间，地里的水稻就变成能挑回家金灿灿的谷子了。历经2个小时的激烈比赛，12个参赛队共收获新鲜谷物3100斤。最终，南宫山镇获得打谷比赛冠军。
岚皋县旅发委相关人员介绍，南宫山是安康知名景区，南宫山下的南宫山镇发展乡村旅游优势独特，借助“首届中国丰收节”，通过举行传统的打谷节，拉动乡村旅游，带动农产品销售，进一步打造田园综合体，吸引更多游客来参观、旅游。
编辑： 王瑜
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