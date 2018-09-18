溯源检查合格再合作 京东全球购创新跨境电商新模式

RE:CIPE代表理事李润植（左）与京东全球购日韩采购中心马超（右）签订合作协议。

西部网讯（记者 沈晓芳） 9月17日，韩国化妆品品牌RE:CIPE与京东全球购进行战略签约，此次签约将加深双方的合作，将品牌CRYSTAL系列的新品四部曲（素颜霜-爽肤水-乳液-精华液）引入京东自营，并计划在后续开展和京东独家的区块链溯源合作，为京东的消费者带来更好购物体验和优质正品。

溯源检查、区块链防伪追溯等35项“安心购”举措 全面保障海购体验

近年来海外代购化妆品已成为一股风潮，其中日韩系化妆品更是诞生出多款爆款产品，受到中国年轻女性的追捧。

海外购牵涉到多个环节，购买产品是不是正品？价格有没有胡乱涨？普通民众在安心购买海外正品方面有着强烈的需求痛点。为此，京东全球购致力于打造“全球顶级好物最全、最保真的跨境电商平台”，并制定了35项“安心购”举措来维护消费者利益，其中有13条是关于质量管控的举措，22条是关于售后环节的举措。京东全球购的“原产地直采”模式从源头上杜绝假货，更是直接与数百家国际一线品牌、行业巨头达成直采优先协议，如达能、雀巢集团、美赞臣等。

溯源检查制度也是上述35项“安心购”举措之一。京东全球购组织的溯源检查团对知名商品进行质量二次把关，溯源检查团分别由专业买手、普通消费者、媒体等组成，深入原料种植区、生产现场、仓储物流场所进行检查，多环节、全方位保障商品品质。

此次京东“溯源检查官”赴韩国负责生产RE:CIPE产品的COSMAX R&I中心进行了检查，品牌方展示了其产品原材料、专柜陈列产品及品牌文化墙、品牌研发中心（实验室）等。据了解，RE:CIPE对于其产品品质把控非常严苛，在原料、半成品、副资材、包装、完成品等多个方面进行多次抽查检验，判定是否符合标准，所有相关品检都依据CGMP规定进行，这与京东按最高标准从源头把控商品品质的理念不谋而合。

京东全球购“溯源检查官”参观COSMAX R&I中心。

另外，双方的区块链溯源合作更可以让用户下单扫码后就可以看到商品全程流通信息，从海外入仓、出口报关、国际物流、进保税仓、海关口岸清关、保税仓发货、国内分拣、直到最后配送至海购用户，实现全流程的正品溯源。

RE:CIPE水晶防晒喷雾销量全网第一 爆款在京东全球购迅速蹿红

RE:CIPE是“食谱”，寓意肌肤都需要有食谱般的食物材料才能创造出健康的肌肤。品牌方坚信营养食物是健康肌肤之源，产品成分都是从食物中提取，且用手工制作方式生产护肤品，成分天然、制作纯净，以最少的加工环节制作亲和肌肤的健康护肤品。

RE:CIPE从各种蔬菜、水果等健康食品中萃取60余种珍贵天然有效成分，针对各种类型皮肤研制成多种系列化妆护肤品，集中表现出食谱般的健康感，营养感和功效感，让肌肤得到自然如食谱般的呵护。

RE:CIPE产品展示。

RE:CIPE水晶防晒喷雾是韩国最早上市的透明防晒喷雾，一上市便火爆媒体杂志。近年来，RE:CIPE防晒类商品大举进入中国市场，并受到中国年轻女性欢迎，2017年获得国内全网防晒类目销量第一（限指定网站）。目前， RE:CIPE 产品正在向全世界10个国家出口。RE:CIPE自2018年6月正式与京东全球购合作后，爆款水晶防晒喷雾在短短1个月内迅速晋升为防晒类目Top10单品。

借助此次与京东全球购达成战略合作，RE:CIPE将在扩大中国销售业绩的同时，也将携手京东全球购扩大在中国年轻女性群体中的影响力，为消费者带来最值得信赖、优质的购物体验。

编辑： 辛超