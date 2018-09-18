商洛新闻网发布招聘公告 招聘网络新媒体工作人员

商洛新闻网传媒有限公司招聘公告

商洛新闻网传媒有限公司是商洛市委、市政府在商洛新闻网基础上组建的市属国有独资文化企业，隶属市委宣传部直接管理，按照市委、市政府确定的“一报一台一网”市级主流新闻媒体的发展布局，商洛新闻网以做好党和政府的网络新闻宣传工作，服务群众、服务商洛经济社会发展为宗旨，以“本地特色、全国视野”为发展风格，目前已经建成了《商洛发布》融媒体信息服务平台，拥有《商洛发布》手机客户端、商洛新闻网网站、商洛新闻微信公众号、直播商洛等新媒体平台。为了发展壮大新闻宣传事业，促进媒体融合发展，宣传商洛新形象和好声音，不断提升对外影响力，现面向社会公开招聘一批网络新媒体工作人员。

一、基本条件

1.坚决拥护党的路线、方针、政策，遵守中华人民共和国宪法和法律，无违规违纪等不良记录；

2.热爱新闻事业，思辨能力和沟通能力强，富有团队合作精神和敬业精神；

3.品行端正，乐观开朗，吃苦耐劳，身心健康，能够适应新媒体行业高强度工作；

4.全日制统招大学二本以上学历，年龄30岁以下，学籍信息在中国高等教育学生信息网上注册可查。

二、招聘岗位及要求

（一）新闻采编人员（5名）

1.新闻学、广播电视学、网络与新媒体等新闻传播学类专业；摄影等美术类、艺术类专业；

2.具备一定的文字功底，有较强的信息收集、归纳、整合能力及较强的新闻敏感和新闻策划意识；

3.会使用基本图文处理软件，熟悉微信公众号、手机APP等新媒体的内容编排；

4.遵守纪律，谦虚好学，责任心强，上进心强，善于交际和沟通；

5.时间观念强，能适应加班、出差等工作。

（二）视频采编人员（3名，含主管1名）

1. 广播电视学等新闻传播学类专业；影视摄影与制作、广播电视编导等戏剧与影视学类专业；摄影、广播电视编导等艺术类专业；

2.有基本的节目拍摄能力，能熟练操作摄像机、无人机等拍摄器材，熟悉网络直播流程；

3.有较强的视频编辑能力，熟练掌握EDIUS、AE等视频制作软件；

4.有微电影、短视频、专题片、宣传片等获奖作品和拍摄制作丰富经验者优先考虑。

5.视频主管岗位除上述条件外，要有较强的节目策划能力、统筹和文稿写作能力，熟悉访谈、直播、微视频等各种视频节目拍摄制作，三年以上媒体工作从业经验或互联网视频行业从业经验，年龄可适当放宽。

（三）视觉设计人员（2名）

1.视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术设计等设计学类专业；

2.熟悉PHOTOSHOP、 DREAMWEAVER、CORELDRAW、FLASH等软件，熟悉网页制作流程、网络新闻专题设计、新闻图解、H5页面制作等；

3.有较强的审美能力，思维活跃、创新意识强，悟性高、动手能力强、上手快，能适应一定强度的工作。

4.担任过大型网站视觉设计编辑的优先考虑。

（四）网络技术：（2名）

1. 数字媒体技术、网络工程、软件工程等计算机类专业；

2.有Object C/C/C++、java语言基础；

3.熟悉iOS或android开发工具和相关开发测试工具的使用；

4.学习能力强，有创造性思维能力；

5.对ipad/iphone APP或Android app应用产品开发及维护有一定研究或经验，熟悉小程序开发；

6.有网站技术维护、手机APP开发及微信、微博等新媒体技术服务经验的，优先考虑。

三、招聘程序

（一）报名方式：在商洛新闻网、《商洛发布》手机客户端、商洛新闻微信下载报名表，填写后直接发至邮箱sltvs@163.com。

（二）报名时间：2018年9月18日—9月28日

（三）组织考试：考试采取笔试和面试的形式进行，笔试、面试成绩各占50%。笔试主要考察应聘者专业知识，根据成绩按照招聘岗位1:3比例确定面试人员，招聘岗位考试人数少于1:3比例人数的，笔试成绩达到60分以上可进入面试。面试主要考察应聘者综合能力。笔试、面试时间另行通知。

（四）资格审查：笔试成绩公布后，将对拟进入面试的应聘人员进行资格审查，考生需递交身份证、简历、学历学位证书、《教育部学历证书电子注册备案表》等资料。

（五）体检与考察：面试后，根据笔试和面试综合得分确定拟录用人员。拟录用人员体检标准参照公务员录用体检标准，体检费用由应聘者自理。考察主要查看应聘者道德品质、业务能力、工作实绩、在校表现等,考察结果存入应聘者人事档案。最后根据体检结果和考察结果确定录用人员。

（六）聘用：录用人员试用期为三个月，考核合格者正式办理有关聘任手续，试用期内考核不合格的不予聘用。

四、待遇及其他

试用期内，每人每月工资2200元。试用期满，经考察合格，签订正式劳动合同，缴纳“五险一金”，月平均工资不低于同等事业单位在编在职人员工资水平。公司实行严格绩效考核和淘汰工作机制，提供职称评定、晋职等保障，为优秀员工提供广阔发展空间。

五、联系方式

联系人：陈老师 咨询电话：0914-2332002

商洛新闻网传媒有限公司

2018年9月18日

编辑： 刘振华