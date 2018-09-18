1-8月陕西出口增速列同期全国第二 苹果汁出口增长30.4%

海关工作人员正在核查进出口商品。
西部网讯（记者 马晴茹） 今天（9月18日），记者从西安海关处获悉，据统计，2018年1—8月陕西省进出口总值2306亿元人民币，比去年同期（下同）增长35%，进出口总值超过江西省，位居同期全国第15位。
记者了解到，其中陕西省出口1419.9亿元，增长39.8%；进口886.1亿元，增长27.9%；同期贸易顺差533.8亿元。1—8月，陕西进出口、出口、进口增速分别列同期全国第3位、第2位和第6位。
从贸易方式上看，加工贸易进出口总值1442.1亿元，增长25%，占同期全省进出口总值的62.5%。一般贸易进出口总值517.8亿元，增长23.7%，占22.5%。海关特殊监管区域物流货物进出口248.8亿元，增长2.2倍。
从主体上看，外商投资企业进出口1569.7亿元，增长25.6%，占同期全省进出口总值的68.1%。民营企业进出口521.1亿元，增长83.2%，占22.6%。国有企业进出口215.2亿元，增长23.2%，占9.3%。
从市场上看，我省对韩国进出口贸易总值451.4亿元，增长43.5%。对香港进出口贸易总值447.5亿元，增长68.6%。对台湾进出口贸易总值389.2亿元，增长19%。此外，对美国进出口284.2亿元，增长20.9%；欧盟218亿元，增长30.4%。
从商品结构看，机电产品进出口1947.7亿元，占同期陕西省进出口总值的84.5%。此外，农产品出口29亿元，增长23.4%，其中苹果汁出口14.4亿元，增长30.4%。
编辑： 王瑜
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