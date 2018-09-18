今天，你穿秋裤了吗？未来三天陕西多地降雨气温下降

西安未来几天的天气情况。

今天，你穿秋裤了吗？未来三天全省多地降雨，气温下降。

西部网讯（记者 朱童戈） 俗话说：“白露秋分夜，一夜凉一夜”，白露节气过后，天气逐渐转凉，人们也逐渐开启加衣模式。随着秋分的临近，早晚温差更是逐渐加大。根据陕西省气象局今天早间发布的最新气象信息显示：19-20日我省有一次明显降水天气过程。

近日多雨水 不再出现明显高温天气

预计今天白天：全省阴天，陕北、陕南有小到中雨（1-10毫米），关中有小雨（0-5毫米）。今天晚上：全省阴天有小到中雨（1-10毫米），延安南部、关中东部、汉中东部部分地方有中到大雨（10-25毫米）。19日：全省阴天有小到中雨，延安南部、关中东部、汉中东部部分地方有大雨。20日：陕北、关中北部阴天转多云，关中南部、陕南阴天，关中南部小雨，陕南中到大雨，汉中东部、安康南部局地暴雨。

省气象台首席预报员赵强告诉记者，“今天（18日）晚上到20日将持续降雨天气，由于一股新的冷空气的影响，全省大部分地方还有一个小到中雨的降水过程。19到20日在关中的南部，陕南的南部部分地方，还会有一些局地暴雨的天气，21日随着暖湿气流的东退，全省转为多云的天气。”

气象专家提醒，关中地区气温降低，大家应该注意防寒保暖，早晚高峰出行路面湿滑，应注意交通安全。由于这次降雨范围广，前期持续时间比较长，土壤含水量比较大，关中南部，陕南南部部分地区需要防范地质灾害。而到了21日，随着冷空气东移，这次连阴雨气候将宣告结束，后期气温可能会有所回升，但最高气温将维持在25到28度左右，不会再出现明显的高温天气。

秋分将至入寒凉：秋季养生要注意驱寒润燥

记者从各大医院了解到，入秋以来，各大医院门诊接待感冒患者增多，尤其是老人、儿童，患病比率比以往有所增加。

《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。” 中医说“正气存内，邪不可干，邪之所腠，其气必虚”，意思是，若体内阴阳平衡，则身体的各项机能就能很好地运作。因此，秋分养生，要注意体内阴阳平衡，而驱寒润燥就成为平衡体内阴阳之气的关键。

中医学认为，秋令与肺气相应，秋天燥邪易伤肺。呼吸系统慢性疾病也多在秋末冬初复发，所以秋季养生重在养肺。

为防止秋季气温寒凉、早晚温差大、秋燥引发疾病，人们在秋分前后要适当进行体育锻炼。但由于人体阴精阳气正处在收敛内养阶段，所以运动量不宜过大，尤其是老年人、儿童和体质虚弱者，以防出汗过多，阳气耗损。除了进行体育锻炼外，饮食更是秋分养生的关键。秋季要多吃些温补润燥的食物，如核桃、山楂、银耳、萝卜、秋梨都是适合秋天食用的。

编辑： 王瑜