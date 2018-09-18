今天，你穿秋裤了吗？未来三天陕西多地降雨气温下降

西安未来几天的天气情况。
今天，你穿秋裤了吗？未来三天全省多地降雨，气温下降。
西部网讯（记者 朱童戈） 俗话说：“白露秋分夜，一夜凉一夜”，白露节气过后，天气逐渐转凉，人们也逐渐开启加衣模式。随着秋分的临近，早晚温差更是逐渐加大。根据陕西省气象局今天早间发布的最新气象信息显示：19-20日我省有一次明显降水天气过程。
近日多雨水 不再出现明显高温天气
预计今天白天：全省阴天，陕北、陕南有小到中雨（1-10毫米），关中有小雨（0-5毫米）。今天晚上：全省阴天有小到中雨（1-10毫米），延安南部、关中东部、汉中东部部分地方有中到大雨（10-25毫米）。19日：全省阴天有小到中雨，延安南部、关中东部、汉中东部部分地方有大雨。20日：陕北、关中北部阴天转多云，关中南部、陕南阴天，关中南部小雨，陕南中到大雨，汉中东部、安康南部局地暴雨。
省气象台首席预报员赵强告诉记者，“今天（18日）晚上到20日将持续降雨天气，由于一股新的冷空气的影响，全省大部分地方还有一个小到中雨的降水过程。19到20日在关中的南部，陕南的南部部分地方，还会有一些局地暴雨的天气，21日随着暖湿气流的东退，全省转为多云的天气。”
气象专家提醒，关中地区气温降低，大家应该注意防寒保暖，早晚高峰出行路面湿滑，应注意交通安全。由于这次降雨范围广，前期持续时间比较长，土壤含水量比较大，关中南部，陕南南部部分地区需要防范地质灾害。而到了21日，随着冷空气东移，这次连阴雨气候将宣告结束，后期气温可能会有所回升，但最高气温将维持在25到28度左右，不会再出现明显的高温天气。
秋分将至入寒凉：秋季养生要注意驱寒润燥
记者从各大医院了解到，入秋以来，各大医院门诊接待感冒患者增多，尤其是老人、儿童，患病比率比以往有所增加。
《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。” 中医说“正气存内，邪不可干，邪之所腠，其气必虚”，意思是，若体内阴阳平衡，则身体的各项机能就能很好地运作。因此，秋分养生，要注意体内阴阳平衡，而驱寒润燥就成为平衡体内阴阳之气的关键。
中医学认为，秋令与肺气相应，秋天燥邪易伤肺。呼吸系统慢性疾病也多在秋末冬初复发，所以秋季养生重在养肺。
为防止秋季气温寒凉、早晚温差大、秋燥引发疾病，人们在秋分前后要适当进行体育锻炼。但由于人体阴精阳气正处在收敛内养阶段，所以运动量不宜过大，尤其是老年人、儿童和体质虚弱者，以防出汗过多，阳气耗损。除了进行体育锻炼外，饮食更是秋分养生的关键。秋季要多吃些温补润燥的食物，如核桃、山楂、银耳、萝卜、秋梨都是适合秋天食用的。
编辑： 王瑜
娱乐大家都知道，谢娜出生于四川德阳，她本次就在短视频中介绍了两样家乡美食：细挂面和八宝油糕。09-18
娱乐杨洋出席生日会，身穿白色衬衫搭配宝格丽Serpenti Block系列黑色围巾化身舞者，阳光精致、飘然悦动。09-18
娱乐晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”一首低徊的《送别》，回响在八宝山殡仪馆的安静一隅，诉说着人们此刻的心情。09-18
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。09-17
娱乐单田芳生前好友、弟子以及众多评书爱好者来到八宝山殡仪馆大礼堂，送单老最后一程，很多人眼含热泪，甚至失声痛哭。09-17
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12