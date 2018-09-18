又是一年退伍季 宝鸡消防支队47名消防老兵光荣退伍

9月18日，宝鸡市公安消防支队举行2018年度夏秋季老兵退伍仪式。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）9月18日，宝鸡市公安消防支队举行2018年度夏秋季老兵退伍仪式。47名消防老兵肩披“光荣退伍”绶带，与挚爱的绿色军营、与朝夕相处的战友们道别。

退伍欢送仪式上，宝鸡市公安消防支队党委成员为退伍老兵代表摘下领花、警衔并为退伍老兵发放纪念品，全体退伍老兵向军旗、向战车告别。

宝鸡市公安消防支队政委贺新刚代表支队党委和全市部队官兵向退伍老兵们表示衷心的感谢，充分肯定了47名老兵在服现役期间，为部队建设做出的不懈努力，为维护社会稳定做出的突出贡献。

他讲道，全体退役老兵不辱使命，用青春的光和热，用生命的血和汗，谱写了人生的光辉历史，为部队建设做出了重大贡献，将永远载入宝鸡消防的光荣史册。希望退役老兵离开部队，踏上新的征途，继续保持发扬在部队的光荣传统和优良作风，始终保持革命军人的光荣本色和优秀品质，把在部队的好思想、好作风和学到的知识带到地方，带回家乡。在回家的路上做文明的使者，守纪律、传播文明之风。在祖国的现代化建设事业中，贡献聪明才智、争当模范。他祝愿，全体退役老兵在新的工作岗位上奋发进取、有所作为，干出一番伟大的事业。在人生的旅途中一帆风顺、前程似锦。

编辑： 焦晓珊