宝鸡一男子因建QQ群散发淫秽视频 被检察院提起公诉

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 马晓龙）9月13日，宝鸡市金台区法院刑事审判庭审结一起传播淫秽物品罪案件。被告人王某在悔罪书中这样写道：“为自己爱好这类视频造成的后果，后悔莫及……”。

据了解，王某有自己的生意，也有和谐美满的家庭，但却有观看淫秽视频的不良嗜好。自2017年11月起，他先后组建了两个QQ群，主要用于传播淫秽视频，群成员发展到二百余人，王某在群内散播淫秽视频数百条。就在王某的QQ群逐渐壮大之时，公安机关及时将王某抓获，从其手机内提取到其散播的仍能够正常播放的淫秽视频有一百余条。

随后，王某被以传播淫秽物品罪被金台检察院提起公诉。庭审中，王某对自己的犯罪行为供认不讳，表示十分后悔、愧对家人和社会。

法官提示，随着QQ、微信等即时通讯软件的普及，信息传播也越来越迅速、便捷。部分法律意识淡薄的人却将违法的内容任意转发，超出法律的边界，害人害己，其行为必将受到法律的惩处。本案也给公众敲响了警钟，虽然聊天属于私人活动，但对聊天内容要注意区分，对涉及国家安全、危害公共秩序等违法信息切勿进行转发，应自觉抵制，并向有关部门及时报告。否则，擅自转发者将被依法追究刑事责任。

编辑： 焦晓珊