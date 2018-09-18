西安12345热线周接投诉28452个 交通与噪音仍最集中

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 刘景雷 马绍恩）莲湖区杏园北路大量机动车乱停放影响居民出行，新城区华山中学附近工地施工噪音严重影响学生学习，今天（9月18日），西安12345热线平台发布上周运行情况，共收到投诉28452个，持续高位运行，环比基本持平。
其中，交通运营、噪音污染方面问题群众反映依然突出，分别有投诉3784件、3479件。物业管理方面1309人次反映，垃圾处理方面601人次反映，违章建筑方面519人次反映。
已解决问题
市民反映碑林区兰蒂斯城小区七号楼三部电梯故障频发，存在严重安全隐患。
碑林区政府：经质监碑林分局积极协调沟通，广东省特种设备检测研究院技术专家对该楼三部电梯进行全面安全技术评估，对评估存在的27项不符合要求问题责令9月10日前整改到位，目前经过复检，存在故障已全部排除。
市民反映航天城航天东路一家具厂夜间作业，发出刺鼻气味，严重影响周边居民正常生活。
航天基地管委会：经核查，该企业已被认定为关停取缔类散乱污企业，已下发关停通知书，同时开展联合执法断水断电，要求其在规定时间自行完成三清（清设备、清原料、清产品），群众对处理结果表示满意。
市民反映高陵区天正银河湾小区内北侧一10米高土方降雨后出现小面积塌方，存在安全隐患。
高陵区政府：已责令小区物业在塌方区域设置警戒线，安排人员24小时监控巡查，同时尽快制定处置方案消除隐患，目前正对塌方隐患点进行施工。
编辑： 焦晓珊
娱乐大家都知道，谢娜出生于四川德阳，她本次就在短视频中介绍了两样家乡美食：细挂面和八宝油糕。09-18
娱乐杨洋出席生日会，身穿白色衬衫搭配宝格丽Serpenti Block系列黑色围巾化身舞者，阳光精致、飘然悦动。09-18
娱乐晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”一首低徊的《送别》，回响在八宝山殡仪馆的安静一隅，诉说着人们此刻的心情。09-18
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。09-17
娱乐单田芳生前好友、弟子以及众多评书爱好者来到八宝山殡仪馆大礼堂，送单老最后一程，很多人眼含热泪，甚至失声痛哭。09-17
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12