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西安12345热线周接投诉28452个 交通与噪音仍最集中

时间：2018-09-18 15:31:42  来源：西部网—陕西新闻网  

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西安12345热线周接投诉28452个 交通与噪音仍最集中

莲湖区杏园北路大量机动车乱停放影响居民出行，新城区华山中学附近工地施工噪音严重影响学生学习，今天（9月18日），西安12345热线平台发布上周运行情况，共收到投诉28452个，持续高位运行，环比基本持平。

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 刘景雷 马绍恩）莲湖区杏园北路大量机动车乱停放影响居民出行，新城区华山中学附近工地施工噪音严重影响学生学习，今天（9月18日），西安12345热线平台发布上周运行情况，共收到投诉28452个，持续高位运行，环比基本持平。

其中，交通运营、噪音污染方面问题群众反映依然突出，分别有投诉3784件、3479件。物业管理方面1309人次反映，垃圾处理方面601人次反映，违章建筑方面519人次反映。

已解决问题

市民反映碑林区兰蒂斯城小区七号楼三部电梯故障频发，存在严重安全隐患。

碑林区政府：经质监碑林分局积极协调沟通，广东省特种设备检测研究院技术专家对该楼三部电梯进行全面安全技术评估，对评估存在的27项不符合要求问题责令9月10日前整改到位，目前经过复检，存在故障已全部排除。

市民反映航天城航天东路一家具厂夜间作业，发出刺鼻气味，严重影响周边居民正常生活。

航天基地管委会：经核查，该企业已被认定为关停取缔类散乱污企业，已下发关停通知书，同时开展联合执法断水断电，要求其在规定时间自行完成三清（清设备、清原料、清产品），群众对处理结果表示满意。

市民反映高陵区天正银河湾小区内北侧一10米高土方降雨后出现小面积塌方，存在安全隐患。

高陵区政府：已责令小区物业在塌方区域设置警戒线，安排人员24小时监控巡查，同时尽快制定处置方案消除隐患，目前正对塌方隐患点进行施工。

编辑： 焦晓珊

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